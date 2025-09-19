Luego de la polémica que encendió Gastón Soffritti al recordar sus primeros pasos en la televisión cuando tenía 12 años en las producciones de Cris Morena, el actor aclaró sus dichos.

En su libro, Gastón había llamado la atención con sus palabras: “Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”.

Aunque no la nombró, todos asociaron la descripción a la reconocida productora. Y ante la repercusión, Soffritti salió a aclarar: “No me lo esperaba de esa manera, pero entiendo que lo que genera clicks tiene que ver con eso. Yo no nombro a nadie en esa escena particular. Hablo de diferentes adultos y no doy nombres porque sería injusto personalizarlo”.

El actor explicó que su crítica apuntó a la metodología de trabajo que reinaba en ese entonce: “Yo hablo de un sistema, de una manera de hacer las cosas que se daba en una época determinada, donde no se tenía conciencia sobre cómo tratar a adultos y a niños. Nos formaron y nos deformaron. Eso era normal en ese momento”, aseguró en diálogo con Clarín.

Soffritti también reveló que recibió mensajes tras sus declaraciones: “Lógicamente, porque es un nombre muy fuerte. Recibí comentarios en redes, muchos más positivos que negativos. Pensé que me iban a bardear mucho más, pero es difícil caerle a un nene de 12 años. Uno no elige esas cosas, elige el lugar donde quiere estar y obviamente que tus padres te acompañan. Después había un sistema donde, si no acatabas, estabas afuera. Hoy por suerte es más democrático”.

Pese a las críticas, el actor remarcó que conserva buenos recuerdos de esa etapa: “Yo siento que durante toda esa época me tomaba las cosas con demasiada responsabilidad. No estaba permitido equivocarse. Había mucha rigurosidad, por eso salía todo tan bien. Como digo una cosa, digo la otra”.

“Mi crítica es hacia el sistema, hacia cómo funcionaban las cosas. Eso estaba mal antes y está mal ahora. Había abuso de poder en muchos ámbitos. Hoy quizá cambió un poco, pero antes si no te gustaba, ahí tenías la puerta y ‘andate’”, cerró Soffritti, contundente.

