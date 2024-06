Recién separado, Gastón Soffritti estaba tomando una copita de vino con una amiga en un bar hasta que, de repente, un grupo de chicas se le acercó.

Con intención de levantárselo, estas amigas lo invitaron a cenar. Primero, él no entendía qué le estaban proponiendo. Acto seguido, estallado de risa e intrigado por la propuesta, Gastón aceptó.

“Esta vez me crashearon a mí. Esto se está descontrolando, pero me encanta. Estaba tomando un vinito y un grupo de chicas me invitó a cocinar a su casa” expresó el actor, al pie del video del momento que jamás olvidará, antes de saber que, al final, ellas serían las encargadas de cocinarle.

ASÍ FUE LA CENA DE GASTÓN SOFFRITTI EN LA CASA DE LAS CHICAS

Finalmente, Gastón entró a la casa de las chicas junto a su amiga, se relajó y más tarde degustó el “Palta Egg” que le hicieron.

¿En qué consiste? Palta, huevo y queso. ¡Se dejó mimar!