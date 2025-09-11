Gastón Soffritti publicó su primer libro Vos Sí Que No Tenés Problemas el pasado 1 de septiembre del 2025 y estalló la polémica ya que habría dedicado un capítulo a Cris Morena, a quien denunciaría por maltrato durante las grabaciones en sus inicios.

“Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”, escribió el actor en una de sus páginas.

Entonces, en el programa Vamos Las Chicas comentaron: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando de hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?“.

Gastón Soffritti apuntó contra Cris Morena en su libro (Foto: captura de El Nueve).

Luego, continuaron leyendo el escrito de Soffritti que generó polémica: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’“; luego aclararon: ”Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra".

GASTÓN SOFFRITTI, DURÍSIMO EN SU LIBRO CONTRA CRIS MORENA

Pero esas no fueron las únicas líneas que Gastón Soffritti escribió en su libro sobre los supuestos maltatros durante las grabaciones de las formó parte en su infancia junto a Cris Morena, sino que también dio a conocer un “sistema de castigos” que habrían aplicado.

“Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”, escribió el actor y ya está dando que hablar.

