Guadalupe y Nazareno Antón son dos nombres que muchos recuerdan con cariño gracias a las producciones de Cris Morena.

Con apenas 9 y 7 años, respectivamente, debutaron en la televisión y pronto se convirtieron en rostros familiares para toda una generación que seguía sus historias en Chiquititas sin fin primero y en Casi Ángeles después.

En la pantalla, como en la vida real, compartían un vínculo de hermanos que se ganó el corazón de los espectadores. Sin embargo, cuando parecía que su carrera apenas comenzaba, ambos decidieron tomar distancia de los sets y construir un futuro lejos de la exposición mediática.

Nazareno y Guadalupe Antón, lejos de la actuación | Créditos: Instagram

QUÉ HACEN HOY NAZARENO Y GUADALUPE ANTÓN

Nazareno, hoy con 26 años, se instaló en Europa junto a su pareja. Tras vivir en Roma y en Sicilia, se estableció en España, donde combina su experiencia en marketing digital con el deseo de retomar la actuación.

Aunque a los 12 años se alejó del medio porque dejó de resultarle un juego, confiesa que el “bichito” de la actuación volvió a picarle. Ya hizo cursos de formación en Madrid y planea comenzar a crear contenido propio mientras espera que surja la posibilidad de regresar a una serie o proyecto audiovisual.

Nazareno y Guadalupe Antón, lejos de la actuación | Créditos: Instagram

Guadalupe, en tanto, siguió otro rumbo. Con 28 años, ejerce como psicóloga en Argentina y asegura que su vocación nació a partir de su propia experiencia en la infancia, cuando la timidez la llevó a iniciar terapia.

Nazareno y Guadalupe Antón, lejos de la actuación | Créditos: Instagram

Esa vivencia la marcó al punto de querer dedicarse a ayudar a otros desde ese lugar. Sin embargo, la pasión por la actuación nunca desapareció.

Aunque su carrera profesional le demanda gran parte de su tiempo, reconoce que le encantaría volver a estar frente a cámara, ya sea en televisión o en formatos más actuales como el streaming.