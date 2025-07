El deseo de Gustavo Yankelevich de que Casi Ángeles regrese de alguna manera es real, pero el productor del mítico éxito de Cris Morena se explayó en profundidad al respecto para calmar las expectativas.

Todo surgió por su respuesta en una entrevista para la televisión uruguaya: “En esa nota me preguntaron qué es lo que falta ya habiendo vuelto Rebelde Wey y (Margarita) la saga de Floricienta y yo dije Casi Ángeles”.

“Como vengo hablando con Nico Vázquez sobre la posibilidad de volver, y Nico habló con Emilia Attías, se me fue un poco la boca”.

“Por eso le pido disculpas a Lali Espósito y a Peter Lanzani que los nombré, porque realmente yo no hablé con ellos”.

Los ex Casi Ángeles Nico Vázquez, Gimena Accardi, Emilia Attias, Rocío Igarzábal y Victorio D'Alessandro se reencontraron en la playa, despertando la nostalgia de sus fans. (Foto: Instagram / @nicovazquezok - rochi_igarzabalok)

EN QUÉ ESTADO ESTÁ EL REGRESO DE CASI ÁNGELES

“Es mi deseo que puedan volver es mi deseo poder armar algo grande y lindo creo que de alguna manera con el revuelo que se armó lo positivo es ver que está tan vigente y tan fuerte casi ángeles pero la verdad que no hay nada concreto y me desmiento a mí mismo, je”, enfatizó.

NIco Vázquez con Gustavo Yankelevich. (Foto: @nicovazquezok)

Ahí blanqueó: “No es inminente, es algo que grande de verdad que habría que hablarlo con tiempo y juntarse. Yo no me junté con nadie solamente son mis conversaciones con Nico Vázquez y el deseo de él. No hay nada concreto”.

“Nico Vázquez me dijo, ‘quiero juntarme con los chicos quiero hablar con ellos y quiero ver si podemos volver a ser casi ángeles y en vivo’”, cerró Gustavo Yankelevich.