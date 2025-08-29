Tras atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su nieta Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami, Cris Morena regresó a la Argentina.

En medio de un clima de afecto y homenajes por su cumpleaños número 69, la productora tuvo un emotivo encuentro con dos de los integrantes originales de Erreway: Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

El cálido reencuentro de Cris Morena con Felipe Colombo y Benjamín Rojas en la previa de la gira de Erreway | Créditos Instagram Felipe Colombo

Cris compartió una reunión íntima con los actores y músicos, quienes no dudaron en describir el momento como un “lindo encuentro, lindas charlas”. Sonrisas, abrazos y recuerdos marcaron la jornada, justo en la antesala del regreso de la banda a los escenarios argentinos.

EL REGRESO DE ERREWAY

En 2024, tres de sus miembros originales —Bordonaba, Colombo y Rojas— decidieron reunirse para dar vida a una gira mundial que ya lleva 20 conciertos y más de 300.000 entradas vendidas.

Foto: gentileza prensa

El tramo argentino del tour se desarrollará en el Movistar Arena de Buenos Aires, con siete presentaciones entre el 29 de agosto y el 24 de septiembre. Las primeras seis funciones ya están agotadas, confirmando que el fenómeno Erreway sigue más vivo que nunca.