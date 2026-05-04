Un video de Puro Show (de lunes a viernes a las 10.30 por eltrece) puso nuevamente a Carolina “Pampita” Ardohain en el centro de la escena.

Las imágenes muestran a la modelo en un boliche de Miami, disfrutando de la noche en un sector VIP, rodeada de amigas y un grupo de hombres.

Según la reconstrucción del programa, Pampita habría comenzado su salida cerca de la 1:30 de la madrugada, luego de una cena, y se la vio bailando arriba de las mesas en un clima distendido.

La jornada se extendió hasta aproximadamente las 4:30 o 5 de la mañana.

Un entorno cercano y una actitud relajada

De acuerdo al relato televisivo, lejos de cualquier escándalo, la modelo se mostró cómoda, simpática y abierta al diálogo con quienes se le acercaban. Sin embargo, también destacaron que se mantenía “en su mundo”, enfocada en disfrutar el momento.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la presencia de su hermano dentro del grupo íntimo, lo que llevó a aclarar rumores sobre quién la acompañaba durante la noche.

Pampita (Foto: Movilpress)

Pampita y su forma de atravesar los momentos personales

El informe también hizo hincapié en un patrón que ya se había visto en otras etapas de su vida: ante situaciones personales intensas (como la reciente separación de Martín Pepa), Pampita suele volcarse a salidas nocturnas y actividades sociales.

En ese sentido, recordaron episodios anteriores en los que la modelo eligió mostrarse activa y rodeada de gente tras separaciones mediáticas, reforzando su perfil resiliente y enérgico.

¿Casualidad o coincidencia? El nombre que volvió a aparecer

En medio del debate, surgió el nombre de José María “Cochito” López, quien también se encontraría en Miami. Si bien no hubo imágenes juntos ni confirmación de un encuentro, el dato reavivó versiones del pasado.

Una noche más en el estilo Pampita

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que el video muestra a Pampita fiel a su estilo: activa, sociable y dueña de una energía que no pasa desapercibida.

Sin excesos —incluso remarcaron que no consume alcohol—, la modelo volvió a demostrar que sabe cómo disfrutar la noche, generando una vez más conversación en redes y medios.