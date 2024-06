A dos meses de la separación de Cande Molfese y Gastón Soffritti, la artista reflexionó sobre su soltería en diálogo con sus seguidores de Instagram.

Es importante remarcar que Cande y Gastón se separaron en buenos términos. Según ellos, querían diferentes cosas para el futuro, lo que los llevó a ponerle un freno a su relación.

A dos meses de la ruptura, la artista reveló qué es lo que más le cuesta de la soltería. La reflexión se dio durante una tarde de relax, mientras tomaba mate en su casa.

CANDE MOLFESE HABLÓ DE SU SOLTERÍA TRAS SU SEPARACIÓN DE GASTÓN SOFFRITTI

“¿Qué es lo más difícil de estar sola?”, le consultaron.

“Lo más difícil es que la gente, en general, está en pareja. Me gusta mucho estar sola. No me molesta nada. Pero mucha gente está en pareja; suelten y cumplan ciclos. Como que siento que el mundo está pensado de a dos”, sentenció Cande, junto a un emoji que refleja indignación, a través de sus stories de Instagram.