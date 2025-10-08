El regreso de Tomás Yankelevich a la Argentina estuvo marcado por el dolor y la conmoción. El productor aterrizó solo en Ezeiza, a pocas semanas de la trágica muerte de su hija Mila en Miami, un hecho que sacudió a toda la familia y a la sociedad.

La noticia se conoció este martes, cuando Ángel de Brito relató en LAM los detalles del arribo. “Hoy llegó Tomás después de la tragedia en Miami en la que perdió a su hija, en un episodio triste. Viajó solo”, contó el conductor, reflejando el difícil momento que atraviesa el hijo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Fotos: Instagram (@bycrismorena)

Un detalle que llamó la atención de quienes lo vieron en el aeropuerto fue que Tomás Yankelevich se desplazó en silla de ruedas. Según explicó De Brito, el productor sufrió una lesión menor en los ligamentos mientras jugaba al pádel. “Me dijeron que fue una cosa mínima de ligamentos jugando al pádel, lo operaron y tiene una bota y está en rehabilitación de eso”, detalló el periodista.

Leé más:

La muerte de Mila Yankelevich: descubren grave irregularidad en la barcaza que arrolló al velero

TOMÁS YANKELEVICH REGRESÓ A ARGENTINA EN SILLA DE RUEDAS TRAS LA TRAGEDIA DE SU HIJA MILA EN MIAMI

A pesar de la dificultad física, Yankelevich decidió regresar al país para reencontrarse con su papá, Gustavo Yankelevich, en medio del duelo familiar. “Se decían muchas cosas, pero vino a reunirse con su papá, Gustavo”, confirmó De Brito.

La tragedia de Mila Yankelevich dejó una marca imborrable en la familia. El productor enfrenta el desafío de seguir adelante tras la pérdida de su hija, que falleció en un accidente en el mar en Miami. El dolor es imposible de dimensionar y la herida sigue abierta.

Foto: Instagram @bycrismorena

El regreso de Tomás a la Argentina es un paso más en el difícil proceso de duelo, acompañado por el apoyo de sus seres queridos y el recuerdo imborrable de Mila.

Leé más:

El desgarrador testimonio del papá de Erin Ko, la nena que murió junto a Mila Yankelevich en Miami

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.