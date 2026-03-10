Después de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida, Sofía Reca volvió a mostrarse públicamente. La actriz reapareció en redes sociales tras casi ocho meses de silencio luego de la muerte de su hija Mila, de siete años, fruto de su relación con Tomás Yankelevich.

La imagen que comenzó a circular en las últimas horas la muestra compartiendo un almuerzo con amigas en un restaurante de Miami, ciudad donde vive con su familia. Se trata de su primera salida social conocida desde el trágico episodio que conmocionó al mundo del espectáculo.

LA REAPARICIÓN DE SOFÍA RECA TRAS LA TRAGEDIA

El encuentro tuvo lugar en Makoto, un reconocido restaurante ubicado en Bal Harbour, al norte de Miami. Allí, Sofía Reca fue fotografiada junto a un grupo cercano de amigas en un clima relajado.

En la imagen se la puede ver de costado, sonriendo mientras comparte el final del almuerzo. La propia actriz acompañó la postal con una frase sencilla pero significativa: “Mis amigas potris”, reflejando la importancia del apoyo de su círculo íntimo en este difícil proceso.

Según comentaron en el programa La Posta del Espectáculo, quienes estuvieron presentes en el lugar señalaron que la actriz se mostró tranquila y de buen ánimo.“Fue un encuentro de amigas, se la vio muy bien”, aseguraron.

EL DOLOR POR LA MUERTE DE MILA, LA HIJA DE SOFÍA RECA

El 29 de julio de 2025 marcó para siempre a la familia Yankelevich. Ese día, Mila, la hija de Sofía Reca y Tomás Yankelevich, falleció tras un accidente náutico ocurrido en la Bahía de Biscayne, cerca de la isla Hibiscus, en Miami.

La pequeña era además nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, una de las familias más influyentes de la televisión argentina, lo que hizo que la noticia generara un profundo impacto tanto en el ambiente artístico como entre el público.

Sofía Reca reapareció tras la muerte de su hija Mila Yankelevich: su primera salida con amigas. Crédito: Instagram

Desde entonces, Sofía Reca optó por el silencio y se mantuvo alejada de la exposición mediática.

EL PRIMER PASO PARA RETOMAR SU VIDA

La última publicación de la actriz en redes sociales había sido un emotivo mensaje dedicado a su hija tras la tragedia. Desde ese momento, eligió el bajo perfil y se refugió en su entorno familiar.

El periodista Gustavo Méndez aportó más detalles sobre este reciente encuentro:“Estuvieron en el restaurante Makoto de Miami, en Bal Harbour, que es donde vive Sofía Reca con Tomás Yankelevich, y ahí está con el grupo de amigas. De a poquito, después de la tragedia, Sofía Reca está socializando un poco”.