La salud de Chiche Gelblung (82) tuvo en vilo a muchos, y tras un mes en terapia intensiva por una trombosis en el tobillo que derivó en problemas cardiovasculares y ameritó colocación de un stent, el conductor de 70-20 Hoy rompió el silencio.

“El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga estás jorobado", blanqueó Samuel de entrada en una entrevista desde su casa para su propio programa.

Luego se indignó: “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba ser abajo de la rodilla arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”.

Chiche Gelblung y su esposa Cristina Seoane (Foto: Movilpress)

“Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía”, enfatizó compungifo.

La bronca de Chiche Gelblung contra un traumatólogo

En ese punto explotó contra uno de los profesionales del Mater Dei: “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’“.

Chiche Gelblung.

Ahí expresó su firme voluntad de luchar por su vida: “Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación,.que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”.

“La operación se hizo con sedación, yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y yo sentía que yo le estaba ganando la batalla. Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico que conmigo para que se abriera la arteria”, reveló Chiche Gelblung.