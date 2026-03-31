Este martes, la prensa especializada y la farándula argentina pudieron disfrutar de una función especial de Annie, el clásico musical de Broadway protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo.
Tras cuatro décadas, el musical regresó a Argentina, y por eso la entrada del Teatro Broadway se convirtió en una pasarela de famosos que llegaron a disfrutar de la historia de la huerfanita más famosa del espectáculo.
Desde Pablo Codevilla a Nicole Neumann, pasando por Emilia Attias, Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Susana Roccasalvo, Sofía Zámolo, Laurita Fernández, Alejandro Paker, Oski Guzmán, Adrián Pallares y muchos más posaron para la cámara de Ciudad Magazine.
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