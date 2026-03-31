Este martes, la prensa especializada y la farándula argentina pudieron disfrutar de una función especial de Annie, el clásico musical de Broadway protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo.

Tras cuatro décadas, el musical regresó a Argentina, y por eso la entrada del Teatro Broadway se convirtió en una pasarela de famosos que llegaron a disfrutar de la historia de la huerfanita más famosa del espectáculo.

Desde Pablo Codevilla a Nicole Neumann, pasando por Emilia Attias, Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Susana Roccasalvo, Sofía Zámolo, Laurita Fernández, Alejandro Paker, Oski Guzmán, Adrián Pallares y muchos más posaron para la cámara de Ciudad Magazine.

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TODOS LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN LA ALFOMBRA ROJA DE “ANNIE”

Patricia Echegoyen y familia (Foto: Movilpress)

Paula Trápani (Foto: Movilpress)

Gustavo Yankelevich y Rossella della Giovampaola (Foto: Movilpress)

Pablo Codevilla y Noelí Calvo (Foto: Movilpress)

Lali González, Luly Drozdek e hijas (Foto: Movilpress)

Raúl Lavié y familia (Foto: Movilpress)

Sergio Gonal y pareja (Foto: Movilpress)

Alejandra Maglietti (Foto: Movilpress)

Benjamín Rojas (Foto: Movilpress)

Mercedes Morán y familia (Foto: Movilpress)

Germán Tripel, Flor Otero y su hija (Foto: Movilpress)

Emiliano Rella (Foto: Movilpress)

Mercedes Oviedo (Foto: Movilpress)

Leandro "Chino" Leunis y "Maca" Picabea (Foto: Movilpress)

Carolina Kopelioff (Foto: Movilpress)

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