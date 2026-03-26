Este jueves llegó a los cines la esperada película Pensamiento Lateral, una multipremiada producción argentina que dirigió Mariano Hueter con el protagónico de la española Itziar Ituño (La casa de papel), César Bordón y Alberto Ammann.

La cita fue en los cines de un paseo de compras de Recoleta y allí estuvieron Mariano Hueter, Itziar Ituño, César Bordón y su hija Antonia, Cecilia Dopazo y su hijo Santino Taratuto.

También fueron de la partida Mauricio Paniagua, Agostina Innella, el actor peruano Nico Ponce, Mónica Gonzaga, Violeta Urtizberea, y Julieta Cardinale.

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LOS FAMOSOS EN LA PREMIERE DE LA PELÍCULA PENSAMIENTO LATERAL

El elenco de Pensamiento Lateral (Foto: Movilpress)

Los invitados al estreno de Pensamiento Lateral (Foto: Movilpress)

El elenco de Pensamiento Lateral (Foto: Movilpress)

Itziar Ituño (Foto: Movilpress)

Mariano Hueter y Itziar Ituño (Foto: Movilpress)

César Bordón y su hija Antonia (Foto: Movilpress)

Mauricio Paniagua (Foto: Movilpress)

Nico Ponce (Foto: Movilpress)

Mariano Hueter (Foto: Movilpress)

Cecilia Dopazo y su hijo Santino Taratuto (Foto: Movilpress)

Julieta Cardinale (Foto: Movilpress)

Mónica Gonzaga (Foto: Movilpress)

Violeta Urtizberea (Foto: Movilpress)

Julián Cañeque Cerati (Foto: Movilpress)

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