Este jueves llegó a los cines la esperada película Pensamiento Lateral, una multipremiada producción argentina que dirigió Mariano Hueter con el protagónico de la española Itziar Ituño (La casa de papel), César Bordón y Alberto Ammann.
La cita fue en los cines de un paseo de compras de Recoleta y allí estuvieron Mariano Hueter, Itziar Ituño, César Bordón y su hija Antonia, Cecilia Dopazo y su hijo Santino Taratuto.
También fueron de la partida Mauricio Paniagua, Agostina Innella, el actor peruano Nico Ponce, Mónica Gonzaga, Violeta Urtizberea, y Julieta Cardinale.
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