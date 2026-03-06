Pampito y Matías Vázquez hablaron en exclusiva con Ciudad en el marco del debut de Puro Show Noche, programa que fue adaptado al horario de la tarde por esta semana. En una charla distendida, los conductores no dejaron tema librado al azar, dieron a conocer detalles de la dinámica interna del equipo y hasta la entrevista más incómoda que tuvieron con algun que otro famoso.

Desde cómo es el chat del grupo de WhatsApp con críticas picantísimas que no quisieran alguna vez se filtre hasta cómo es el armado de los looks para uno y otro programa, los presentadores dieron a conocer a este portal detalles del detrás de cámaras de un equipo que da que hablar y marca agenda en los medios de comunicación.

Pampito y Matías Vázquez en una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine (Foto: captura de Ciudad).

—Esta semana Puro Show también salió en el horario de la tarde/noche, ¿cómo viven este nuevo desafío?

Pampito: “Estamos contentísimos. Son oportunidades que nos da el canal para seguir instalando el producto y para seguir teniendo desafíos. La verdad es que estamos muy agradecidos porque es una experiencia distinta.”

“Puro Show” suma una edición a la tarde de El Trece: cuáles son los cambios de programación | Créditos: Instagram @gossipeame

Matías Vázquez: Es un programa especial porque es solo por una semana, pero le damos un toque diferente. Al ser una hora, todo es mucho más dinámico. No hay tanto tiempo para desarrollar las noticias, pero jugamos mucho con el panel, que está muy informado. Y además arrancamos con una primicia bomba de Pochi que la rompió.

—¿Qué diferencia sienten entre el programa de la mañana y el de la tarde?

Pampito: El programa de la tarde es más corto, dura una hora, a la mañana nos sentimos más holgados, que tenemos más tiempo para desarrollar los temas, en cambio, el de la tarde es más al palo. En el primero estábamos un poco nerviosos, hay que decirlo, porque el horario de la tarde es distinto y uno piensa que el público también es otro, pero después nos relajamos.

Matías Vázquez: Hay una adrenalina diferente, es otro tipo de público, pero me parece que ayer lo que se sintió es que era un programa donde estaba el equipo unido, y también la gente se sorprendió al vernos a la tarde, porque muchos se despertaron con nosotros y se fue a casi cenar también con nosotros, entonces fue algo nuevo.

—Si tuvieran que elegir un horario, ¿cuál les gusta más?

Matías Vázquez: A mí la noche me gusta, la mañana también, la mañana es el horario al que estamos más acostumbrados, pero creo que todo horario en el estas laburando haciendo lo que te gusta, te va a gustar. Creo que la tarde/noche tiene otro toque.

Pampito: Puro Show estamos acostumbrados a hacerlo a la mañana, pero los cada horario tiene lo suyo, lo lindo es hacer tele e ir construyendo un programa, hoy estamos mucho más asentados, con Mati no nos conocíamos y hoy nos conocemos un montón, nos miramos y ya sabemos para donde va.

Pampito y Matías Vázquez en una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine (Foto: captura de Ciudad).

Matías Vázquez: El primer día nos sorprendimos con el ritmo del programa, el tiempo pasó volando, en un equipo de seis personas es todo diferente en este caso, además tuvimos a Francella, que fue una entrevista valiosísima.

—Desde afuera se ve un programa muy dinámico, ¿cómo es la interna del equipo?

Pampito: Ese dinamismo también es gracias a todo lo que trabaja la producción, la cantidad de temas que arman todos los días es impresionante. Si vos ves el armado del programa, está todo muy pensado para que funcione, es impresionante, laburan muchísimo los cronistas en la calle y la producción. Entonces con semejante programa armado es más fácil para nosotros llevar ese ritmo. Después nosotros le ponemos nuestras cuestiones, las chicas con sus primicias, es hermoso laburar así.

Matías Vázquez: Es un programa que tiene laburo y me parece que también el secreto es entendernos entre nosotros la energía que tenemos a la hora de estar al aire, a veces tamos más arriba o más abajo, hay un equilibrio, también tiene que ver la unión del grupo, no es lo mismo el Puro Show 2025 que el del 2026. Es una confianza que se va dando a partir de conocernos más.

—Siempre hay curiosidad por los chats de trabajo. ¿Cómo es el grupo de WhatsApp de Puro Show?

Pampito y Matías Vázquez: La más participativa es Fernanda, Angie y Pochi también escriben bastante, Nancy participa poco, y nosotros tenemos días, el fin de semana desaparecemos, con Matías desaparecemos pero las chicas no paran.

Pampito: El chat de Puro Show es muy activo, por supuesto que no solo se habla de trabajo, también comentamos lo que pasa en la tele, que no se filtre, se chusmea y se critica también, ‘mirá esta ridícula’, hay que ser francos.

Matías Vázquez: Somos compañeros y estamos generando un vínculo muy lindo a partir del trabajo. Cada una tiene su personalidad. Angie tiene muy clara la parte legal, Fernanda es muy fuerte con la información que tira, Nancy tiene toda la historia del espectáculo y Pochi es una revelación porque siempre aparece con una primicia exacta. Y entre Pampa y yo también tenemos un equilibrio que se fue armando con el tiempo, el secreto es que en ese grupo de chat hay ganas de laburar y eso es lo que se ve.

(Foto: Ciudad Magazine).

—¿Y el público cómo creen que recibió este Puro Show de la tarde/noche?

Pampito: Recibimos muchísimos mensajes lindos por el estreno de la noche, la cantidad de mensajes lindos que recibimos el lunes por el estreno de la noche yo no los había recibido a la mañana; sí había recibido mensajes lindos a por la mañana pero la cantidad de mensajes juntos lindos la verdad que fue hermoso, no me lo esperaba, fue muy lindo.

Matías Vázquez: También productores de televisión de otros canales nos escribieron para decirnos que el programa estaba bueno, que el producto está bien hecho, son colegas que valorizan un sello que es Puro Show, fuimos de a poco ganandonos el lugar.

—En el programa también se nota el trabajo con los looks. ¿Cambian algo para la noche?

Matías Vázquez: A la noche le ponemos corbata, a mí me gusta mucho el estilo formal con saco, más italiano, me siento cómodo con ese look. Soy de armarme los looks yo solo, las marcas me dan la ropa y yo me lo armo.

Pochi de Gossipeame, Angie Balbiani, Pampito, Matías Vázquez, Nancy Duré y Fernanda Iglesias en Puro Show Noche (Foto: captura de eltrece)

Pampito: Sí, nos pidieron que los looks estén un poco más arriba para la noche, a mí me divierte jugar con la moda. Armamos varios looks para la semana y trato de probar cosas distintas, me divierte, me encanta, estoy esperando la noche para ponerme la corbata, que sea distinto a la mañana. Es increíble cómo laburan las vestuaristas y maquilladoras, doble looks todos los días para seis personas, no es una pavada, se valora ese laburo.

Matías Vázquez: Artear es todo, es una familia gigante, hya un empuje bárbaro, el programa se posicionó desde afuera y desde adentro, yo creo que es todo eso, Puro Show es como un reloj, ojalá que siga, estamos dando lo mejor. Después el primer programa de la noche nos fuimos con alegría.

—El programa mezcla información con entretenimiento, ¿cómo encuentran ese equilibrio?

Pampito: Todo es información, pero tenemos la suerte de poder combinar entretenimiento con noticias, a veces toca tomar temas delicados, el tono lo da la noticia. Si estamos hablando de un tema delicado, obviamente no vamos a estar riéndonos, a mí me divierten los temas más livianos, pero estamos capacitados para hablar todos los temas.

Matías Vázquez: Yo creo que es una mezcla, y creo que está bueno encontrar ese equilibrio para que el programa no sea ni demasiado liviano ni demasiado duro, también depende el día, nos han tocado temas difíciles, nos pasó que también a veces improvisamos mucho en el vivo, hay mucho de lo espontáneo.

Pampito y Matías Vázquez en una entrevista exclusiva con Ciudad Magazine (Foto: captura de Ciudad).

Pampito: A mí eso me encanta, cuando la noticia se va construyendo sobre la marcha que no estaba planeado me encanta.

—En este tiempo entrevistaron a muchísimas figuras, si tuvieran que elegir algunos que los hayan sorprendido para bien y para mal, ¿qué nombres me dirían?

Pampito: Moria Casán siempre sorprende para bien y nunca defrauda, siempre da algo en la entrevista. Y la nota que fue un poco incómoda, complicada, fue con Juana Viale, lo dijimos al aire en su momento, la quisimos hacer sentir cómoda todo el tiempo y no hubo manera de poder aflojarla, después me dijeron ‘no, Juana pensó que estaba todo bien’, pero fue una ntoa que me costó; y el otro fue Santi Maratea, que se fue caliente.

(Foto: Ciudad Magazine).

Matías Vázquez: A mí me gustó mucho la nota que hicimos con Raúl Tejón, el actor de Machos Alfa, era una figura internacional y estuvo muy buena la charla. Y una nota incómoda que tuvimos una vez fue con L-Gante, él estaba enojado con Gustavo Méndez, y Pochi lo fue a buscar pero él estaba cruzado. Creo que es parte también del show, somos energía.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.