Pocas veces Pampito se toma el tiempo de advirtir en vivo a sus enemigos como lo hizo este jueves, cuando apuntó contra un colega al que no quiso mencionar, pero Ciudad descubrió su identidad.

“Hay un conductor que está hablando mal de este programa en pasillos”, arrancó en Puro Show.

“Tené cuidado porque yo ya te mandé un mensaje a vos y no es una amenaza”, continuó.

Pampito.

En ese punto enfatizó furioso: “No soy ningún boludito. No te metas con este programa ni con el laburo de todos nosotros, porque estás diciendo que van a levantar este programa”.

“No seas forr... porque si yo cuento cosas que yo sé, cómo tratas a tus compañeras.. Guarda, porque estoy bastante caliente y me enteré de arrancar el programa”, siguió.

Sebastián "Pampito" Perelló (Foto: Movilress)

“Yo ya te mandé un mensaje y te dije que no soy un pavito, aunque estoy arrancando en la conducción. Tené cuidado con lo que andas diciendo por ahí de este programa”, cerró.

Adrián Pallares, el apuntado por Pampito

Al aire Pampito descartó que Jorge Rial sea quien lo difamaba, pero Ángeles Balbiani dio la pista para descubrir que Adrián Pallares era el destinatario de la advertencia.

Rodrigo Lussich, Adrián Suar y Adrián Pallares (Foto: Movilpress)

Es que Angie recordó irónica que “había negociado bien”, en alusión a la salida de Pallares junto a Rodrigo Lussich y Paula Varela de las mañanas de eltrece para conducir los 25 años de Intrusos.

A fines del 2024 se comentaba que América había ofrecido contratos de casi el triple del que tenían en Artear.

Y las versiones que echaría a rodar Adrián Pallares, que enfurecieron a Pampito, coincidirían con una estrategia de negociación con América bajo la presión de que podrían volver al canal de Constitución en el espacio de Puro Show.