La anorexia nerviosa que sufre Zoe Bogach (22) bien puede ser la historia de algunas mujeres a las que la obsesión por la belleza las domina, y que caen en una crisis de angustia por desamor. En su caso, con Manuel Ibero (24).

“No quiero que nadie me tome de ejemplo porque muchas chicas porque se van a guiar por mi cuerpo para estar como yo, pero no estoy sana”, arrancó en diálogo con Ciudad.

En concreto, la ex Gran Hermano 2023 reveló: “Peso 43 kilogramos y mido 1.62 metros. No es saludable mi peso actual”.

Zoe Bogach de Gran Hermano 2023 padece anorexia nerviosa. (Foto: @zoebogach)

“Siempre pesé 50 kilogramos, cuando entrenaba, comía sano, pero por todo lo que me pasa me agarró anorexia nerviosa. Pasé algunos días sin comer porque me daba asco hasta la gaseosa, pero ahora empecé a recuperarme de a poco”, contó sobre el “tratamiento psiquiátrico” que encaró “sin necesidad de medicación”.

“Tuve que dejar de entrenarme con mi personal las tres veces por semana porque no tengo ni fuerzas. Antes iba al gym todos los días casi dos horas”.

El detonante de la anorexia nerviosa de Zoe

El drama de Bogach comenzó cuando descubrió las infidelidades de Manuel Ibero, con quien estuvo “dos años en pareja” y con quien si bien “no convivíamos pero estábamos todo el tiempo juntos”.

“Todo lo que me pasó me llevó a que se me cierre el estómago por no poder creer que estuve con una persona que no era la que yo creía. No podía dormir por el dolor de panza, y mi cuerpo rechazaba todo lo que trataba de comer”, enfatizó.

“Yo sospechaba de una chica, que me dijo que mi ex le dijo que teníamos una pareja abierta. Cuando lo confronté me lavó la cabeza al punto que le tuve que pedir perdón, me dijo que no podía creerle a ella que ni me mandaba pruebas. Me obligó a borrar los videos que había hecho y que diga que era una campaña de marketing”.

Pese a eso, Zoe afirmó que “no fui víctima de violencia de género”, aunque “me alejé de un montón de amigos” durante su relación y dijo que fueron “más de 20 chicas” las que le hicieron llegar captura de charlas subidas de tono.

“Es la primera vez que tengo un desorden alimenticio de esta magnitud. El jamás me hacía comentarios de mi cuerpo, salvo cuando dijo que dijo por Tiktok que ojalá yo tuviera las lolas operadas. Sí me generó inseguridad y me quiero operar, pero además porque quiero hacer un cambio en mí”.

Los rumores de romance de Zoe Bogach

“Desmiento totalmente las versiones de que estuve con Leandro Paredes y Mauro Icardi. Manuel no sabía con qué defenderse y salió con eso”.

“No sigo enamorada de él, pero lo sigo queriendo. Pasa que esta persona que descubrí no es la misma de la que me había enamorado. Ahora me hablan un montón de pibes, pero ahora estoy atravesando un duelo y no me dan ganas de salir con otro. Quizá en un mes me den ganas...”, cerró Zoe Bogach.