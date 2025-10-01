En una entrevista con Martín Cirio, Zoe Bogach, la exparticipante de Gran Hermano, sorprendió con una confesión que preocupó a sus seguidores. La mediática admitió que atraviesa problemas de peso y que hoy reconoce estar en un momento delicado.

“Estoy pesando muy bajo y no me gusta cómo me veo”, expresó. La joven contó que incluso su madre le advirtió sobre la gravedad de la situación: “Me dijo ‘Zoe, por favor comé porque estás a un paso de que te internen’”.

Ante la consulta de Cirio sobre si tenía apetito, Zoe respondió: “Sí, ahora sí estoy empezando a comer”. De esta manera, la tiktoker que compartió la casa con Furia Scaglione intentó llevar tranquilidad, aunque el tema generó inquietud en redes.

Zoe Bogach estuvo recientemente en Brasil con su novio. (Foto: instagram/zoebogach)

LA POLÉMICA CON SU EXNOVIO

Más allá de hablar de su salud, Zoe Bogach también apuntó contra su exnovio, Manuel Ibero, con quien terminó su relación hace pocas semanas. Durante la entrevista, su madre Aixa reveló que el joven llegó a insinuarse con ella a través de mensajes.

“El chabón me ponía corazones cuando subía videos entrenando glúteos y un día me dijo: ‘Qué linda te queda esa pollerita, parecés una veinteañera’”, relató la mujer.

Con estas declaraciones, Zoe no solo expuso su difícil presente en relación a la alimentación, sino que además encendió la polémica en torno a su ex y las actitudes hacia su propia madre.