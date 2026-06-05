Es un día de mucho dolor desde que se conoció la muerte de Carlos “Indio” Solari, a los 77 años. Y mientras continúan las repercusiones por su fallecimiento, se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al reconocido músico.

La información fue dada a conocer por el periodista Rolando Barbano en América Noticias, donde detalló que el informe preliminar determinó que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico no traumático que le provocó la muerte de manera inmediata.

Según explicó el periodista, la principal conclusión de los peritos es que el artista se encontraba caminando en las inmediaciones de la pileta climatizada de su domicilio cuando sufrió el ACV: “Lo que está diciendo ahora la autopsia es que el Indio Solari estaba caminando cerca de la pileta, sufrió un ACV no traumático. Es decir, no provocado por acción de terceros, sino algo que le puede pasar a cualquier persona. Cae al piso, se golpea la cabeza y cae al agua”, informó Barbano al aire.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

Uno de los datos más importantes que surgieron de la autopsia es que el músico no murió ahogado, una de las hipótesis que había comenzado a circular tras conocerse que su cuerpo fue hallado dentro de la pileta.

De acuerdo con el informe forense, Solari no tenía agua en los pulmones, una señal clave para los especialistas: “Cayó muerto al agua”, explicó Barbano, al remarcar que cuando el cuerpo entró en contacto con la pileta ya no presentaba signos vitales.

La información fue reforzada luego por un comunicado de la Fiscalía General de Morón, que indicó que la investigación, los testimonios recolectados en el lugar y los resultados de la autopsia permiten concluir, de manera preliminar, que el músico sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico mientras se encontraba en el sector de la pileta de su vivienda.

Rolando Barbano: “Lo que está diciendo ahora la autopsia es que el Indio Solari estaba caminando cerca de la pileta, sufrió un ACV no traumático. Cae al piso, se golpea la cabeza y cae al agua”.

Además, el documento oficial señaló que fue encontrado por su cuidadora, quien al no hallarlo dentro de la casa se dirigió hacia el natatorio. Junto a la esposa del artista retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de urgencia.

Tanto ellas como el personal sanitario intentaron realizar maniobras de reanimación, aunque sin resultados positivos. Por el momento, la Justicia considera que la muerte fue consecuencia de un ACV hemorrágico no traumático y descarta la intervención de terceros. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún restan estudios complementarios sobre las muestras extraídas durante la autopsia para completar el informe definitivo.

Carlos Alberto Indio Solari.

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EL EMOTIVO MENSAJE DE LOS EXMIEMBROS DE LOS REDONDOS TRAS LA MUERTE DEL INDIO SOLARI: “ETERNO”

La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo del rock argentino.

Entre los múltiples homenajes que aparecieron en las redes sociales, uno de los más sentidos fue el de La Kermesse de Los Decoradores, el proyecto musical integrado por músicos históricos y fundacionales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de una publicación en Instagram, Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Hernán Aramberri y el resto de la agrupación despidieron al cantante con palabras cargadas de emoción y admiración.

Foto: captura de Instagram Por: Estefania Lisi

“Una parte de nuestro propio andar se va con vos. Ya no hay más camino juntos, pero queda todo lo que construimos, el eco de lo que vivimos y la certeza de que tu poesía te vuelve eterno. De alguna forma, la inmortalidad era tuya desde mucho antes”, expresaron.

El mensaje concluyó con una referencia a la familia del músico: “Vamos a seguir cuidando el fuego que queda encendido. Nuestro cariño a Virginia y Bruno. Hasta siempre Indio”.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de fanáticos que agradecieron el homenaje y compartieron recuerdos de una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.