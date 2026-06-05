Edith Hermida es una de las tantas fanáticas del Indio Solari devastada por la noticia del artista, y mientras la policía científica estaba en la casa de Parque Leloir investigando las causas de la muerte, la periodista hizo un pedido sobre el último adiós.

“Yo lo único que pido que tengan... Yo entiendo la familia y la privacidad del Indio para despedida personal, pero el público también la necesita”, afirmó en una nota telefónica con Puro Show.

“Ojalá que sea prolijo, que entiendan lo que va a pasar a partir de ahora, que es una locura”, alertó la conductora de Bendita mientras en el aire mostraban cómo se militarizaban los alrededores del hogar de Solari.

Edith Hermida y su hija en el último recital de El Indio Solari, en Olavarría en 2017

“Es el artista que más convocatoria tuvo a lo largo de todo el mundo de la música, y que ojalá que la despedida esté a la altura de su figura”, enfatizó.

Qué se sabe del último adiós al Indio Solari

Dada la popularidad del Indio se especulaba en las primeras horas que se haga un funeral de Estado, similar al que tuvieron Mercedes Sosa, Sandro o Diego Maradona.

Edith Hermidaes una de las tantas fanáticas del Indio Solari.

Sin embargo, la Casa Rosada no estaría disponible y el Congreso podría habilitarse en caso de que un grupo de diputados eleve el pedido al presidente de la Cámara para que ceda el Salón de los Pasos Perdidos.

Edith Hermidaes una de las tantas fanáticas del Indio Solari.

Lo cierto es que los ricoteros comenzaron a convocarse este viernes a las 18 en Plaza de Mayo, y la familia de Carlos Alberto Solari lanzó un comunicado en el que afirmó que llegado el momento notificarán cuándo y dónde será la despedida pública.