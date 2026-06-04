La pantalla de Canal 9 se prepara para una modificación temporal en uno de sus programas más emblemáticos. Mientras Edith Hermida disfruta de unos días de descanso tras asumir la conducción de Bendita luego de la salida de Beto Casella, la señal ya definió quién ocupará su lugar: Rocío Marengo.

La información fue revelada por el periodista Alejandro Castello durante el streaming Ya Fue Todo, donde aseguró que la modelo y conductora estará al frente del ciclo nocturno durante al menos tres emisiones.

La apuesta representa una nueva muestra de confianza de las autoridades del canal hacia una de las figuras que más crecimiento tuvo en la programación durante el último año.

ROCÍO MARENGO, LA ELEGIDA PARA CONDUCIR BENDITA TV

Según trascendió, la llegada de Marengo no sería una decisión improvisada. Desde Canal 9 destacan su desempeño al frente de Todo Cocinado, el programa que combina cocina, actualidad y entretenimiento en las tardes de la emisora y que logró consolidar una audiencia estable.

“Edith se va de vacaciones y llamaron a Marengo para que la reemplace. En principio serán tres días, aunque podría extenderse si el resultado es positivo”, detalló Castello durante la transmisión.

El mensaje de Rocío Marengo tras la aparición de su hermana: Las mentiras y amenazas me tienen cansada

La posibilidad de ocupar un espacio tan importante como Bendita TV marca un nuevo desafío para la conductora, que en los últimos meses logró afianzarse dentro de la señal.

EL ANTECEDENTE QUE IMPULSÓ SU CRECIMIENTO EN CANAL 9

No es la primera vez que Rocío Marengo asume una conducción de manera temporal y termina generando repercusiones. A comienzos de año fue convocada para cubrir las vacaciones de Eugenia Tobal en Escuela de Cocina, una participación que inicialmente estaba prevista por apenas tres programas.

Sin embargo, la respuesta del público y los números obtenidos llevaron a que su presencia se extendiera más de lo previsto, convirtiéndose en una de las sorpresas televisivas de la temporada.