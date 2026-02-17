Horacio Pagani volvió a quedar en el centro de la polémica en Bendita por la forma en que se refirió a La Costa, apenas dos semanas después de haber cuestionado la presencia de las mujeres en el fútbol.

Todo ocurrió luego de que en el programa emitieran un informe sobre el fuerte cruce entre Costa y Karina Iavícoli en Infama. Tras verlo, el panelista lanzó: “Yo creí que era un tipo”.

Ante el inesperado comentario, Edith Hermida lo frenó en seco. “No, basta, Horacio. Costa es mi compañera de radio”, le marcó, mientras varios de sus compañeros se tapaban la cara por la incomodidad del momento.

Haciéndose el desentendido, Pagani respondió: “Tanto lío. No sabía”.

Captura de El Nueve, Bendita TV.

Edith Hermida le aclaró a Horacio Pagani quién es Costa

Adelantándose a la repercusión que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el clip se volvió viral, Edith insistió mientras en pantalla aparecía una foto de la conductora: “Ella es Costa, por si no la conocías. Trabaja con Vero Lozano en Cortá por Lozano y conmigo en la radio”.

“No la conozco”, retrucó Pagani, serio, en medio del revuelo. Entonces Daniel Rinaldi intervino: “Horacio, ella mantiene su nombre, Gonzalo Costa”.

Sin embargo, el periodista cerró el incómodo momento reafirmando su postura: “La llaman por el apellido. Creí que era un tipo”.