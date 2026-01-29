Luego de quedar en el centro de una fuerte polémica en redes sociales, Horacio Pagani miró a cámara y ofreció disculpas públicas a Morena Beltrán y a todas las mujeres que pudieron haberse sentido ofendidas por sus comentarios vinculados al rol femenino en el fútbol.

Las declaraciones del periodista se dieron en Bendita, luego del debut de Morena Beltrán como comentarista deportiva. Sus palabras machistas y fuera de época se viralizaron rápidamente y generaron una ola de críticas que derivó en su “cancelación” en redes sociales.

Horacio Pagani pidió disculpas tras la polémica por sus dichos sobre la mujer en el fútbol

Ante la repercusión, Pagani decidió aclarar y explicar sus dichos en el mismo programa en el que los había pronunciado: “Quiero decir con todo respeto que lo único que dije ayer, cuando mi compañero el Negro Bulos habló del debut de esta chica, Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista, fue que la juventud no es una virtud, es una condición. Nada más que eso dije”.

En ese sentido, continuó: “Después, cuando Estefi Berardi dijo que tiene que haber más mujeres relatando y comentando, cuando exageró, dije ‘bueno, que sean todas mujeres’. Pero nada más que eso dije, señores”.

Visiblemente molesto por las interpretaciones de sus palabras, el periodista intentó despegarse de cualquier postura discriminatoria: “Hay mujeres y hombres, hay muy buenas mujeres… ¿Quién dijo que no quiero a las mujeres? ¡Amo a las mujeres!”.

Las declaraciones machistas de Horacio Pagani sobre la mujer en el fútbol. Video de Bendita TV, el nueve.

¿Qué había dicho Horacio Pagani sobre las periodistas deportivas y la presencia de la mujer en el fútbol?

Morena Beltrán se consolidó en los últimos años como una de las referentes del periodismo deportivo y durante el fin de semana debutó como comentarista de fútbol en la Liga Profesional. Su estreno fue destacado por Federico “Negro” Bulos, quien relató el partido y luego elogió su desempeño en Bendita.

“Acompañé a More, querida compañera, que debutó comentando y me tocó relatar. Te digo, talento, personalidad y juventud… es Mastantuono del periodismo deportivo argentino”, expresó Bulos al aire.

Sin embargo, Horacio Pagani interrumpió el elogio con una frase que generó polémica: “¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?”.

“Qué bueno que le den lugar. Estaría bueno ver más comentaristas mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón”, acotó Estefi Berardi.

Molesto por el comentario, Horacio Pagani respondió con ironía: “Todo mujeres. Que llenen los estadios de mujeres, barrabravas mujeres”.

Luego, el periodista profundizó sus dichos con frases que generaron una fuerte polémica y repudio en redes sociales: “El fútbol es esencialmente masculino. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino”.

“Que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol dejen jugar a los tipos. Las mujeres no llegan al travesaño”, cerró Pagani y abrió la polémica.