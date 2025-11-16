En días donde la continuidad de Bendita despierta dudas, Edith Hermida y Horacio Pagani se divierten.

La panelista de espectáculos y el especialista en deportes se animaron al challenge del momento y lo subieron a Instagram.

Se trata de un reel en el que suena una mítica canción y tiene un final jocoso, en el que los intérpretes del baile deben alternarse.

Edith Hermida. CRÉDITO: Instagram

EDITH HERMIDA Y HORACIO PAGANI SE SUMAN A UN CHALLENGE

Luego de la última edición de Bendita, los panelistas pusieron paños fríos a las horas de tensión y se divirtieron.

El challenge comenzó con Edith cantando y bailando suavemente, pero cuando Horacio debía darse vuelta lo hizo tarde y todo quedó en risas.