Lucas Blondel y Morena Beltrán dieron el gran paso en su relación y lo hicieron de la manera más inesperada: el futbolista de Boca Juniors le pidió casamiento a la periodista deportiva durante unas vacaciones en altamar, rodeados de amigos y familiares.

La escena quedó registrada en un video que la propia Beltrán subió a sus redes sociales, donde se la ve completamente sorprendida por la propuesta. “El 2026 empezó así de increíble”, escribió la conductora de ESPN, una frase que rápidamente se viralizó y desató una ola de felicitaciones de colegas, futbolistas y fanáticos.

Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este (Foto: RS Fotos)

En las imágenes, se observa cómo Blondel se arrodilla en la cubierta del yate y le entrega el anillo a Morena, que primero duda si es real y después, entre risas y lágrimas, se lanza a abrazar y besar a su ahora prometido. El festejo fue inmediato: “¡Vivan los novios!”, gritaron los presentes, mientras los aplausos y la emoción llenaban el aire.

Leé más:

Así sorprendió Lucas Blondel a Morena Beltrán en su regreso a Argentina tras cubrir la Copa América

LUCAS BLONDEL LE PIDIÓ MATRIMONIO A MORENA BELTRÁN EN ALTAMAR Y EL VIDEO SE VIRALIZÓ EN LAS REDES SOCIALES

“No puedo creerlo”, repitió varias veces la periodista, todavía conmovida por el momento que, según contó, compartieron junto a su círculo más íntimo.

La pareja lleva más de dos años juntos y su historia siempre estuvo marcada por el fútbol. Sin embargo, el último semestre no fue fácil para Blondel: a pesar de atravesar uno de sus mejores momentos deportivos, fue marginado del plantel de Boca y eso también le costó la continuidad en la selección de Suiza, justo en la previa del Mundial 2026.

Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este (Foto: RS Fotos)

Beltrán habló públicamente sobre la presión y el malestar que viven ambos por la situación del lateral derecho. “Me siento culpable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”, contó en el programa de streaming Unbox.

La periodista también remarcó el impacto personal de la exclusión de Blondel: “Que no haya una oportunidad en uno de los mejores momentos de la carrera… porque está yendo al seleccionado y venía haciendo bien las cosas”, lamentó.

Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este (Foto: RS Fotos)

El punto de inflexión coincidió con la convocatoria de Blondel a la selección de Suiza. Desde que dejó de sumar minutos en Boca, tampoco volvió a ser citado por el combinado europeo. Los rumores sobre la influencia de la relación sentimental en las decisiones del cuerpo técnico circularon con fuerza. “Sé que se dijo eso, pero es incomprobable, aunque me siento culpable”, insistió Beltrán.

Leé más:

Morena Beltrán se hizo un drástico cambio de look y lo mostró en las redes

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.