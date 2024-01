El romance de Morena Beltrán con Lucas Blondel quedó confirmado ni bien se filtró una imagen de la periodista deportiva disfrutando de las playas de Punta del Este con el futbolista de Boca Juniors.

En este contexto, Juan Etchegoyen dio a conocer un escandaloso dato sobre el inicio de este noviazgo. “Qué raro todo lo que me llega sobre esta relación. Quiero ser prudente con lo que me han contado, pero es imposible no hacerse algunas preguntas, a mí me hablan de esta relación y me dan info que es por lo menos escandalosa”, adelantó el periodista en Mitre Live.

La comunicadora y el jugador de Boca están saliendo hace por lo menos cuatro meses, pero sacando cálculos me doy cuenta de que hace dos meses o menos ella estaba en pareja con otro futbolista llamado Tomás Mantia.

Acto seguido, el comunicador opinó que el inicio de este noviazgo no habría sido prolijo, ya que se habría superpuesto con la relación anterior de ella. “A mí me han contado que la comunicadora y el jugador de Boca están saliendo hace por lo menos cuatro meses, pero sacando cálculos me doy cuenta de que hace dos meses o menos ella estaba en pareja con otro futbolista llamado Tomás Mantia”, sentenció, picante.

¿MORENA BELTRÁN LE FUE INFIEL A SU EX CON LUCAS BLONDEL?

“No me dan las cuentas para que More, a quien le escribí para consultarle y no me respondió, haya empezado una relación hace cuatro meses. Quizás, le fue infiel a su ex, no quiero ahondar pero es todo extraño”, sumó Etchegoyen, dubitativo.

Antes de cerrar, contó cómo fue la conversación con el ex de Morena, cuando aún estaban en pareja, que le sembró la duda.

“El jueves 5 de octubre hablé con Tomás Mantia, el ex de Morena, y me dijo que estaban en un buen momento, conviviendo. Te cuento este dato porque según la info que estoy recibiendo el detonante de la ruptura habría sido Blondel”, cerró. ¿Qué dirá la pareja?