Contenta por su noviazgo con Lucas Blondel, la periodista deportiva Morena Beltrán quiso celebrar esta nueva etapa cambiándose radicalmente el look.

La comunicadora de ESPN se hizo presente en su programa, F90, y sorprendió a sus colegas con su drástico cambio de imagen, que no pasó desapercibido para Sebastián Vignolo y Mariano Closs.

Morena se cambió el look.

“Me corté el pelo, me cuesta adaptarme al nuevo corte todavía. A (Lucas Blondel) le gusta. Él me incitó a que me corte un poco. Me impulsó. Necesitaba una última aprobación. Todos queremos la aprobación de la gente que queremos”, reconoció Morena, algo insegura con su nuevo corte de pelo.

A Morena le cuesta verse con el pelo corto.

¿CUÁNTAS HORAS ESTUVO MORENA BELTRÁN EN LA PELUQUERÍA?

Morena Beltrán contó que estuvo más de tres horas en la peluquería, lo que para ella es un bajón.

“Estuve tres horas y cuarto en la peluquería. Yo lo sufro. A mí no me gusta”, cerró, sincera.