Horacio Pagani vivió una noche inolvidable en el casino de Mar del Plata. En pleno arranque de la temporada, el reconocido periodista deportivo apostó al número 21 en la ruleta y, para sorpresa de todos, la bola cayó justo en su casillero.

El momento fue pura emoción. Parado al costado de la mesa, Pagani esperó con ansiedad mientras el Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos “Carli” Bianco, lanzaba la primera bola de la temporada. Cuando el 21 salió ganador, el salón estalló en aplausos y ovaciones.

El panelista de Bendita sorprendió al acertar en la ruleta, tras haber ganado la lotería varias veces el año pasado.

Pagani no se guardó nada: levantó el puño, gritó “¡Vamos!” y mostró una sonrisa de oreja a oreja. Entre los presentes, alguien le tiró: “¿Estás contento, Pagani?”, y la respuesta fue una carcajada cómplice.

El periodista llegó al casino acompañado por el streamer Emiliano Coroniti. Antes de entrar, ya se había animado a tirar una frase que terminó siendo premonitoria: “Hoy tiran la primera bola y arrancamos. Toda para nosotros”. Y no falló.

Una reacción eufórica y un premio que quedó en secreto

Después del festejo, Pagani contó sus sensaciones y dejó en claro su espíritu competitivo: “Medio pleno metí. Yo siempre quiero ganar”, aseguró, todavía con la adrenalina a flor de piel.

El periodista compartió el momento en sus redes sociales, donde recibió cientos de mensajes de felicitación. Por ahora, mantiene en secreto el monto exacto de su premio, pero la felicidad le ganó por goleada.