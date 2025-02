Horacio Pagani viene protagonizando en Bendita un fenómeno sin precedentes en la TV argentina ya que en menos de 15 días acertó varios números a la quiniela en vivo, y eso generó, alentado por Beto Casella, varios de los momentos más divertidos de los últimos meses.

En diálogo con Ciudad, Horacio contó que, a diferencia de la vez anterior, cuando acertó cuatro números a la Quiniela (“una oportunidad entre 10 mil”, según contó) , este martes solo acertó dos números, lo que le dejó una ganancia que dobló la apuesta que hizo.

Foto: captura El Nueve

“Lo que pasó fue curioso: acerté cuatro números a la Quiniela y eso es imposible, nunca en la vida”, contó antes de revelar que “siempre le juega a dos números”. Horacio contó que el 4 de febrero se acercó a la agencia para hacer sus dos jugadas habituales: la de la tarde y la de la noche.

“Juego poquito, dos cafés: 5 o 6 mil pesos. Y se dio que llegué tarde a las de las 18 y salieron los cuatro números a los que le iba a jugar. Y me quería morir porque nunca se da en la vida, y la chica de la agencia me dijo ‘siempre hay revancha’”, dijo Horacio que confesó que “juega poquito y a veces”.

HORACIO PAGANI CONTÓ SUS SECRETOS PARA ACERTAR A LA QUINIELA

Horacio Pagani: -Estaba en el programa y justo salió el 17 y 17, dos números a los que le juego siempre.

Ciudad Magazine: -Pero eso es “la desgracia” en la lotería. ¿Por qué le juega a ese número?

HP: -Si, pero en la ruleta es central y yo siempre juego en la ruleta a la segunda docena, especialmente al 14, al 17 y al 20.

Y entonces cuando miré el teléfono al aire, Beto estaba haciendo un PNT, y digo ‘ay, ay, ay’, porque no podía creer que salió dos veces en el día: una le erré y la otra salió. Y en total cobré 240 mil pesos, cuatro comidas”, reveló, con su particular sistema de calcular ganancias.

CM: -Entonces por día juega solo 5 o 6 mil pesos repartidos en las cinco loterías

HP: -Sí, juego a la tarde y se está dando el caso de que estoy acertando bastante seguido. Ayer acerté dos números. Jugué 5.500 pesos y gané 10.500 pesos. Y el otro día jugué 5000 y acerté 7000, nada, pero alguien puso que yo acerté la lotería.

El periodista se enteró que había ganado la quiniela en vivo. Captura de imagen del video subido a Internet por Bendita. Por: Captura de imagen del video subido a Internet por Bendita

CM: -Pero venís con dos semanas de bonanza…

HP: -Pero te digo que si hubiera sido un jugador mediano, el día que cobré 240 tendría que haber cobrado 5 millones. Acertando cuatro cifras con 50 pesos, nada, ganás 175 mil pesos. O sea que si jugás 100 pesos, son 350 mil pesos. ¡Si jugás 1000 pesos, son 3 millones y medio!

CM: O sea que tu método es jugarle cinco lucas a cinco loterías a la tarde y a la noche…

HP: Solo a la noche, porque a la mañana estoy durmiendo.

CM: -¿Y los números son siempre los mismo?

HP: -No, los voy cambiando.

CM: ¿En base a qué? ¡Queremos el método!

HP: -¡No! Mis números son el 414 y el 717, o el 1717 y el 1414, pero esos los juego de vez en cuando. Cuando no los juego salen, pero no los cuatro. El 414 salió dos veces. El otro día no sabía a qué jugarle y apreté la maquinita de la agencia, y había un hombre ahí que me dijo “yo le voy a jugar al 1149″. Y le pregunté a una mujer que estaba atrás mío qué número le gustaba y me dijo “El 49, el que jugaba mi marido”. Y ahí dije “ese”. Le jugué ¡y salió el 49!

CM: -O sea que no hay un número o un método infalible.

HP: -No, y me titularon que había ganado la lotería… ¡Y me iban a venir a afanar a mi casa!

CM: -Y encima Mauricio D´Alessandro dijo que habías ganado millones para exagerar todo.

HP: -Y todos la hicieron peor: dijeron que había ganado 17 millones de pesos.

Foto: captura el nueve

CM: -Y que la China Suárez te empezó a seguir en Instagram

HP: - Y bueno, son cosas de Bendita.

CM: -Hablando de Bendita… Toda esta gente que está saliendo a decir que Edith Hermida los maltrataba, ¿se puede decir que son unos malagradecidos?

HP: -Son todas mentiras. Edith sabe bien cómo es el juego de Bendita y es una piba de oro. Yo la quiero muchísimo. Y por ahí, ella se enoja y yo también, pero forma parte de la mecánica del programa. Si no hacemos un poco de polémica…. Yo creo que está muy mal acusada.

La última chica que la acusó estuvo un año nada más y la verdad es que se equivocó. Además, Edith la despidió y ella le agradeció y después, no sé por qué cambió.

