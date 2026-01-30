La visceral opinión de Horacio Pagani sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista de partidos de fútbol fue lapidario, se volvió viral, la figura de ESPN le respondió, y ahora que Diego Leuco chicaneó al panelista de Bendita él contestó al hueso.

Todo comenzó cuando Pagani exclamó irónico a los gritos: “Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”.

Frente a lo cual, Morena replicó desde Urbana Play: “Lo entiendo, pero las mujeres tampoco votábamos en un momento. (...) No importa si hace 200 años el fútbol era un deporte esencialmente masculino. (...) lamento que no pueda aceptar una realidad que ya cambió”.

En ese punto, cada cual había expuesto sus puntos de vista y el asunto parecía cerrado, con las redes sociales divididas y explotadas.

Sin embargo, Diego Leuco salió a reivindicar a Morena, pero por sobre todo a fumigar a Horacio desde Luzu TV: “El problema está en haberlo puesto a Pagani en el lugar de idolatría en el que se lo puso. Él siempre fue así. Él era el jefe de mi papá cuando empezó en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía llos mejores viajes, los premios todos”.

Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco

Por eso, Pagani demolió a Leuco: “No puedo permitir que cualquier perejil me falte el respeto”.

Morena Beltrán en bikinis de leopardo desde Mar del Plata. (Foto: Instagram/@morenabeltran10)

“Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar. No te consumo, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. No es cierto. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar... además hablás de de mi mala idolatría, ¿qué cara... es eso?”.

Foto: Instagram (@dieleuco)

“Decís que tu papá te contó que cuando laburaba en Clarín conmigo me elegía los mejores viajes y los premios... a lo mejor se olvidó de contarte que en el Mundial 1978 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín”, cerró Horacio Pagani contra Diego Leuco.