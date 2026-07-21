La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a sacudirse con una gala cargada de emociones. En una noche llena de sorpresas, ocho exparticipantes ingresaron nuevamente al reality de Telefe y desataron una verdadera revolución entre los jugadores que siguen en competencia.

Los elegidos para regresar fueron Ariel Anselmo, más conocido como “Big Ari”, Selva Pérez, Fabio Agostini, Juan Pablo “Devi” De Vigili, Romina Uhrig, Daniela “Pestañela” Celis, Juliana “Tini” Díaz y Emma Vich, quienes volvieron a cruzar la famosa puerta para reencontrarse con los participantes.

Apenas los vieron entrar, los jugadores no pudieron contener la emoción. Entre gritos de sorpresa, corridas y sonrisas, todos se fundieron en un cálido abrazo, celebrando el esperado reencuentro con quienes supieron formar parte de distintas ediciones del programa.

Foto: Captura (Telefe)

El clima de alegría se apoderó rápidamente de la casa y dejó de lado, al menos por un rato, las estrategias y tensiones propias del juego. Como si el regreso de los ocho exjugadores no fuera suficiente, Gran Hermano también les tenía preparada una fiesta especial para compartir la noche. Música, baile y festejos fueron el marco perfecto para una velada distinta, en la que los participantes pudieron distenderse junto a los invitados.

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE LUANA FERNÁNDEZ AL RECIBIR LA VISITA SORPRESA DE FABIO AGOSTINI EN GRAN HERMANO: “YO SIEMPRE VUELVO”

La gala de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo uno de los momentos más emotivos de la noche con el regreso sorpresa de Fabio Agostini, el campeón de La Casa de los Famosos que ya había visitado el reality de Telefe y había mantenido un acercamiento amoroso con Luana Fernández.

Con humor, Fabio rememoró cómo estaban las cosas cuando él formó parte del juego: “La última vez que vine aquí estaban con 0% de presupuesto semanal, no tenían ni comida”, bromeó, desatando las risas de los jugadores.

Pero el instante más esperado llegó cuando decidió dirigirse especialmente a Luana Fernández, que celebraba un nuevo cumpleaños dentro de la casa: “¡Luanita, feliz cumpleaños! ¡Estoy de vuelta! Volví, yo siempre vuelvo”, atinó a decir, ante la sorpresa de la joven que lo escuchó detrás de una puerta.

¿Nacerá una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)