Fabio Agostini volvió a La Casa de los Famosos en México y no pasó desapercibido. En su reingreso al reality, el español sorprendió a sus compañeros al relatar su experiencia en Gran Hermano Generación Dorada, aunque sus dichos rápidamente generaron polémica.

Durante una charla distendida, Fabio aseguró haber vivido una estadía “increíble” en el reality argentino y lanzó una frase que llamó la atención: “Follé, hermano. La pasé increíble. Todo, todo. Me fui de vacaciones”, dijo con contundencia.

Ante la curiosidad de sus compañeros, una participante le preguntó directamente si se refería a Luana Fernández, la influencer con la que tuvo acercamientos hot dentro de la casa.

Sin confirmar ni desmentir, Agostini optó por mantener el misterio: “No lo voy a decir”, respondió, aunque destacó que Luana fue “muy simpática y agradable”.

Poliamor en Gran Hermano: Luana, Zunino y Fabio Agostini (captura de Telefe)

Lejos de bajar el tono, el español sumó más comentarios ambiguos: “No solo Luana estaba bonita… La pasé tan bien, me reí tanto”.

Además, remarcó que su experiencia fue positiva en términos generales: “No tuve ninguna pelea. Los argentinos mucho chiste, no hacían problemas de nada”.

Fabio Agostini eligió a Lolo Poggio de Gran Hermano

En otro tramo de la conversación, Fabio fue consultado por las mujeres de la casa y no dudó en señalar a una en particular. “Había una rubita muy guapa”, le comentaron, a lo que respondió: “La rubita era para mí la más guapa, pero tiene 19 años”, en referencia a Lolo Poggio.

Sin embargo, aclaró la edad de la joven, marcando distancia en ese sentido. Luego, al ser consultado nuevamente por Luana, asintió cuando le preguntaron si la consideraba “muy sexy”.

Las declaraciones de Fabio Agostini no tardaron en generar repercusión en redes, donde muchos usuarios cuestionaron la veracidad de su relato y lo acusaron de exagerar su paso por Gran Hermano para ganar protagonismo en el reality mexicano.