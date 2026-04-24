A dos meses del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, el reality ya palpita una de sus instancias más esperadas: el repechaje. En ese contexto, un nombre comenzó a cobrar fuerza en las últimas horas: el de Andrea del Boca.

La actriz debió abandonar el programa tras sufrir una fuerte caída dentro de la casa, accidente que le provocó una lesión en la boca y la pérdida de dos dientes.

Desde entonces, su ausencia en televisión llamó la atención, ya que no participó de los debates ni de los ciclos satélite del reality, como sí lo hicieron otros eliminados.

Mavinga abandonó Gran Hermano y Andrea del Boca se quebró (captura de Telefe)

Por qué Andrea del Boca no aparece en público tras salir de Gran Hermano

Según reveló Pía Shaw en A la Barbarossa, Andrea no se alejó por decisión mediática, sino por una cuestión de salud.

“Andrea re quiere entrar. Se está preparando para eso”, aseguró la panelista, dejando en claro que su intención es regresar al juego en el repechaje.

En ese sentido, Pía explicó por qué no volvió a exponerse públicamente: la actriz continúa realizándose estudios médicos tras el accidente. “Está con el holter, por el tema de la presión, y todavía tiene los dientes flojos, por eso usa barbijo”, detalló Shaw.

Durante el programa, incluso Georgina Barbarossa sumó una cuota de humor al episodio: “Que entre con un protector, con una armadura”.

Por ahora, Andrea del Boca sigue enfocada en su recuperación, mientras crecen las versiones sobre su posible regreso a Gran Hermano.