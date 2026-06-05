En enero de este año, el Indio Solari reapareció en las redes sociales para agradecer a la Universidad de Buenos Aires por el Doctorado Honoris Causa que le habían otorgado en diciembre pasado.

Con su salud limitada por el Parkinson, el exlíder de Los Redondos eligió expresarse a través de un mensaje de voz, sin cámaras, con la misma autenticidad de siempre.

“Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz”, fueron sus palabras. Y cerró con una frase que hoy resuena diferente: “Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

POR QUÉ LA UBA LE DIO EL DOCTORADO HONORIS CAUSA AL INDIO SOLARI

La Universidad de Buenos Aires fundamentó el reconocimiento con un documento que repasa más de cinco décadas de trayectoria artística. En la resolución oficial, destacaron que la obra de Carlos Alberto Solari lo convirtió en “una figura central del rock argentino y latinoamericano”, y subrayaron el valor de sus letras por su “notable densidad poética y simbólica”, objeto de análisis desde perspectivas filosóficas, sociológicas y literarias.

Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari, cantante, compositor y letrista argentino le agradece a la Universidad de Buenos Aires por la entrega del título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a la originalidad de su obra.

La UBA reconoció también que su música contribuyó a construir “un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades”.

El galardón fue compartido con Charly García, otra leyenda viva del rock nacional. Solari no asistió a la ceremonia —como venía ocurriendo desde que el Parkinson avanzó— pero el video que envió a la universidad quedó como un testimonio íntimo de lo que ese reconocimiento significó para él.

EL INDIO SOLARI Y LOS DOCTORADOS QUE CORONARON SU CARRERA

El de la UBA no fue el único honor académico que recibió en sus últimos meses. El 31 de octubre pasado, la Universidad Nacional de José C. Paz también le otorgó un Doctorado Honoris Causa, y también en esa ocasión Solari respondió con un mensaje de audio. Sin escenarios, sin multitudes, pero con la misma presencia que siempre tuvo.

Dos universidades reconociendo lo que millones de fanáticos saben de memoria: que el Indio es, y será, una parte fundamental de la identidad cultural argentina.

Su vínculo con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su obra solista consolidaron una relación única con su público, una devoción que trasciende generaciones y que ningún título académico podría medir del todo. Pero que la UBA y la UNPAZ lo hayan intentado, claramente lo emocionó.