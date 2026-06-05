La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo del rock argentino.

Entre los múltiples homenajes que aparecieron en las redes sociales, uno de los más sentidos fue el de La Kermesse de Los Decoradores, el proyecto musical integrado por músicos históricos y fundacionales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de una publicación en Instagram, Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Hernán Aramberri y el resto de la agrupación despidieron al cantante con palabras cargadas de emoción y admiración.

“Una parte de nuestro propio andar se va con vos. Ya no hay más camino juntos, pero queda todo lo que construimos, el eco de lo que vivimos y la certeza de que tu poesía te vuelve eterno. De alguna forma, la inmortalidad era tuya desde mucho antes”, expresaron.

Foto: captura de Instagram Por: Estefania Lisi

El mensaje concluyó con una referencia a la familia del músico: “Vamos a seguir cuidando el fuego que queda encendido. Nuestro cariño a Virginia y Bruno. Hasta siempre Indio”.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de fanáticos que agradecieron el homenaje y compartieron recuerdos de una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Quiénes son los músicos detrás de La Kermesse de Los Decoradores

La Kermesse de Los Decoradores es el proyecto que desde hace años mantiene vivo el repertorio y el espíritu de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La banda está conformada por músicos que formaron parte de distintas etapas de la histórica agrupación liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson.

Segio Dawi. Foto: @kermesseredonda

Entre sus integrantes se encuentran el saxofonista Sergio Dawi, el bajista Semilla Bucciarelli, el guitarrista Tito Fargo y el baterista Hernán Aramberri, quienes fueron protagonistas de algunas de las etapas más importantes de Los Redondos.

La banda actual de Sergio Dawi. (Fuente: prensa)

Con el paso de los años, el proyecto se convirtió en un fenómeno propio, convocando a miles de seguidores en todo el país y manteniendo vigente el cancionero ricotero a través de recitales que recuperan el espíritu festivo, artístico y popular que caracterizó a la banda original.

Sergio Dawi, exsaxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. (Foto: Twitter)

Un adiós con el peso de la historia compartida

A diferencia de otros homenajes, las palabras de La Kermesse de Los Decoradores tuvieron un significado especial por provenir de músicos que compartieron escenarios, giras, grabaciones y momentos fundamentales de la historia de Los Redondos junto al Indio Solari.

Dawi, Solari y Bucciarelli, juntos en 2013.

Por eso, la frase “tu poesía te vuelve eterno” resonó con fuerza entre los seguidores del artista, que durante décadas encontraron en sus canciones una forma de interpretar la realidad, la rebeldía y la identidad del rock argentino.

Con la partida del Indio Solari se cierra un capítulo irrepetible de la música nacional, aunque, como señalaron sus excompañeros, su obra parece destinada a trascender el paso del tiempo y permanecer viva en cada canción, cada recital y cada generación que siga descubriendo su legado.