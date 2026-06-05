La muerte de Carlos Alberto el Indio Solari a los 77 años causó conmoción en el mundo artístico, y uno de los más golpeados fue Eduardo Federico Skay Beilinson (74).
El histórico guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota le dedicó un sentido posteo a su colega, de quien se había distanciado profesionalmente por diferencias personales.
Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor.
Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre.
Hoy es un día muy triste. PR
El último show juntos
El último recital tuvo lugar el 4 de agosto de 2001 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una despedida que en aquel momento pocos imaginaban definitiva.
“Todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de ese proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey”, afirmó Skay en alusión al Indio.