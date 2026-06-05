La muerte de Carlos Alberto el Indio Solari a los 77 años causó conmoción en el mundo artístico, y uno de los más golpeados fue Eduardo Federico Skay Beilinson (74).

El histórico guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota le dedicó un sentido posteo a su colega, de quien se había distanciado profesionalmente por diferencias personales.

Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor.

Skay Belinson despidió al Indio Solari.

Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre.

Hoy es un día muy triste. PR

Skay Beilinson. (foto: archivo TN)

El último show juntos

El último recital tuvo lugar el 4 de agosto de 2001 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una despedida que en aquel momento pocos imaginaban definitiva.

Argentine singer Carlos Alberto Solari, known as Indio Solari, performs in Olavarria, Buenos Aires province, Argentina, March 11, 2017. Solari died at the age of 77 on June 5, 2026, according to local media. REUTERS/Agustin Marcarian Por: REUTERS

“Todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de ese proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey”, afirmó Skay en alusión al Indio.