La coincidencia de la misa ricotera con la Policía de la Ciudad en la Plaza de Mayo decantó en un enfrentamiento, y las imágenes de la represión quedaron registradas en vivo por el móvil de Canal 9, en pleno adiós al Indio Solari.

La tensa calma se quebró a las 16.30, cuando la periodista Dolores Villalba relató en vivo el momento en que los manifestantes comenzaron a cantarle a los uniformados: “Nos vamos a correr porque están ya están disparando gas pimienta”.

Según la cronista, los policías “empujaban” a los ricoteros “con sus escudos de forma violenta e innecesaria”, porque hasta ahí “todo había sido pacífico”.

Así fue la represión a los ricoteros en Plaza de Mayo.

El desmadre en la reunión para recordar a Carlos Alberto Solari fue total, y la propia periodista tuvo un ataque de tos por los efectos del gas: “¡Por favor, dejen de tirar gas pimienta que estamos trabajando!”.

“Están con los garrotes, los escudos”, describió.

La versión de la Policía

Cuando Villalba se acercó al responsable del operativo para indagar sobre los motivos de la represión, él justificó: “Estaban vendiendo bebidas alcohólicas y agrediendo al personal”.