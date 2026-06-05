La forma en que Nati Jota comunicó la muerte de el Indio Solari en vivo fue motivo de indignación, y en las redes sociales se volvió viral el comentario que muchos encontraron desafortunado.

“Se había retirado de los escenarios en 2017, pero se mantuvo activo hasta sus últimos días”, contó la conductora de Sería Increíble, que parecía estar escuchando la información que le pasaban desde la producción por el auricular.

En ese punto, Tomás Kirzner la corrigió: “Bueno... últimamente no estaba tan activo en el sentido de dar espectáculos, sus shows”.

Por eso, Nati insistió: “Activo internamente, supongo. En su vida personal”.

El punto es que el 14 de junio de 2025 Carlos Alberto Solari había lanzado Super-Dios Vs. El Águila Guerrera, dentro de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos, por lo que muchos ricoteros no le perdonaron a la periodista que no estuviera al tanto.

Nati Jota se convirtió en TT en X por su comentario sobre el Indio Solari.

El otro comentario viral de Nati Jota sobre el Indio Solari

Por otra parte, las redes se hicieron eco de otro reflexión de Nati, quien refrendó a Noe Custodio: “Es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no (son buenos)”.

Nati Jota sobre la muerte del Indio Solari

Más allá del desacierto en el fragor de la transmisión en vivo, Nati Jota viene siendo objeto de críticas en los últimos tiempos, como sucedió con las entrevistas a Agostina Páez o a Estanislao Bachrach...