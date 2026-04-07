La entrevista que Nati Jota le hizo a Agostina Páez, la argentina imputada por racismo en Brasil, motivó las despiadadas críticas de Eduardo Feinmann, tras lo cual Migue Granados sorprendió con un fuerte mea culpa.

Como dueño y figura de Olga, el influencer reconoció de entrada estar al tanto de las críticas: “Yo estoy todo el día en las redes y veo todo”.

“Feinmann hizo nota con la chica y la atacó. Yo lo banco igual... A mi me simpatiza”, afirmó con tono irónico en diálogo con Puro Show.

Migue Granados sobre la nota de Nati Jota a Agostina Páez en Olga.

Acto seguido enfatizó: “La comunicación, el banner, fue un error. Parecía que venía Delfina Chaves. Pero después lo corregimos y lo hicimos más periodístico. Ese fue el error”.

“Tiene razón Eduardo entonces”, remató.

La defensa de Migue Granados a Nati Jota

En un principio, Migue halagó a su compañera del canal de streaming: “Nati es comunicadora. Estudió. (...) Nati llevó bien la entrevista”.

“No lo banalizaron ni le lavaron la imagen. Para mí estuvo a la altura”, destacó al comentar que estaba Luciana Geuna y una especialista en xenofobia también al momento del reportaje a Agostina Páez.