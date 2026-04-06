Agostina Páez decidió romper el silencio luego de la polémica que atravesó en Brasil, donde fue acusada de racismo.

En una entrevista en el programa Sería Increíble (Olga), la joven brindó detalles de la causa judicial que enfrentó y reveló un episodio inesperado que la involucra indirectamente con Juan Darthés.

Durante la charla, además de repasar su situación legal, confirmó que tuvo un contacto indirecto con el actor, quien cumple una condena a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin.

EL RELATO DE AGOSTINA PÁEZ SOBRE SU EXPERIENCIA EN BRASIL

En diálogo con el ciclo conducido por Nati Jota, Agostina Páez habló del difícil momento que atravesó en Brasil y cómo impactó en su vida personal y profesional.

Crédito: Sería Increible

En ese contexto, la conductora le consultó directamente sobre versiones que hablaban de un posible acercamiento con Darthés, teniendo en cuenta que su actual abogada también representó a Thelma Fardin.

EL MENSAJE DEL ENTORNO DE JUAN DARTHÉS

Sin rodeos, Agostina Páez aclaró que nunca tuvo contacto directo con el actor, pero sí vivió una situación particular en un bar.

“Con Darthés, directamente no. Fue con su mujer”, explicó. Según relató, al salir del baño se encontró con la esposa del actor, quien se acercó para hablarle.

“Me dijo que estaban orando por mí, que me reconoció y que querían darme fuerzas”, contó la abogada sobre el mensaje que le transmitieron en nombre del entorno de Darthés.

CÓMO SE HIZO PÚBLICO EL EPISODIO

La joven también explicó que la situación trascendió luego de que ella misma se lo comentara a su abogada, Carla Junqueira, lo que terminó instalando el tema en los medios.