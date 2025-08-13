Thelma Fardín volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de publicar en sus redes sociales un video sobre el caso judicial que la enfrentó a Juan Darthés por abuso sexual y fue criticada por Yanina Latorre.

La actriz hizo la publicación luego de que trascendiera que la defensa del actor busca anular el juicio que lo condenó a seis años de prisión en un régimen semiabierto; Fardín recalcó que ganó el caso y que, aunque no quisiera, su denuncia se convirtió en un “emblema”.

Sin embargo, el formato que eligió para transmitir su mensaje generó críticas. Entre ellas, la más resonante fue la de Yanina Latorre, quien desde su cuenta de X (ex Twitter) escribió: “Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no?”.

LA PICANTE RESPUESTA DE THELMA FARDÍN A YANINA LATORRE

La respuesta de Thelma Fardín a Yanina Latorre no se hizo esperar y fue contundente: “Yanina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperás, voy a ser la sobreviviente que quiera”.

Además, retrucó la acusación de “guionado”: “Cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news. ¿Qué inventarás ahora para difamarme?”.

Finalmente, cerró con una picante comparación: “La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos, los tuyos, te hicieron destilar odio”.

YANINA LATORRE VOLVIÓ A RESPONDERLE A THELMA FARDÍN TRAS SU CRUCE EN REDES

Tras la respuesta de Thelma Fardín, Yanina Latorre retrucó y aclaró por qué lado fue su crítica: “No entendiste nada, estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia. Te creo todo, muy pero muy feliz con la condena”.

“Feliz por vos y por todas las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos, pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado. Y creo que tengo derecho a expresarlo, una lástima que subestimes mujeres y me agredas así, yo no te agredí" , siguió Yanina.

Al final, la conductora de SQP sentenció: “Y cuando decis que si hablamos mano mano haría un papelón….habla más de vos que de mí. Te espero en mi programa cuando quieras”.

