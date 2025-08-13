Yanina Latorre protagonizó un explosivo momento en LAM. Ángel de Brito le comunicó en vivo que Viviana Colmenero la había criticado en el stream de Nazarena Vélez y su reacción no tuvo desperdicio.

“Vamos a antender a una persona que habló de Yanina Latorre”, anunció el conductor de LAM, aún sin nombrar a la ex Gran Hermano.

“¿Quién habló de mí? Estoy podrida de los que hablan de mí”, respondió Yanina. Al saber de quién se trataba, se paró con ímpetu, caminó hasta la cámara, insultó a los gritos a Colmenero y expresó sus ganas de irse por un rato del programa.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

“Ay, ya sé, me quiero ir a casa. Esto es insalubre. Sin ver nada, igual lo voy a ver, le digo ‘¡me tenés lo huevos al plato!’. Inútil”, expresó Latorre sin filtros, dejando su silla.

“Te pido que no te vayas”, le contestó De Brito. Yanina se quedó, escuchó a Colmenero y le respondió con todo.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

VIVIANA COLMENERO, DURA CON YANINA LATORRE EN BONDI LIVE

“Desde mi punto de vista es una persona, en contenido, vacía”, dijo Viviana en el stream que conduce Nazarena en Bondi.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Picante con Yanina, la ex GH continuó: “Ella tiene cámaras todos los días y cada vez que Ángel de Brito me nombra, ella tira un comentario venenoso para hundirme”.

“Que se banque el vuelto”, concluyó Viviana, quien también recibió un letal vuelto.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

YANINA LATORRE ATENDIÓ A VIVIANA COLMENERO EN LAM

“Colmenero, no estás en mi radar. No es que me levanto y te pienso. No es que tengo cámaras todo el tiempo, laburo de esto, que es lo que vos no hacés y quisieras. Preguntate por qué nadie te contrató nunca”, le contestó Yanina a cámara.

“¡Dejame de joder las pelotas! ¡Me chupás un huevo! En vez de hablar de vos, de colgarte de Gran Hermano, hablás de mí, que me chupás un huevo”, prosiguió, enérgica.

“Y tengo un problema con vos, no me gusta la gente que no hila una frase decente. Estás mendigando un lugar en el medio, hace 20 años, y no te lo dieron”, finalizó Yanina Latorre con extrema dureza.

