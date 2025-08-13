A menos de un mes de comunicar su separación de Fernando Casanello, Sandra Borghi habría vuelto a apostar al amor con Marcelo González, ex de Nazarena Vélez.
En LAM dieron la noticia y la actriz, también “angelita”, impactó a todos con su honestidad brutal.
Nazarena tuvo un affaire con el empresario en 2015, verano en el que estaba haciendo temporada en Mar del Plata con Leonas, junto a Carmen Barbieri.
NAZARENA LANZÓ UN IMPACTANTE SINCERICIDIO SOBRE SU RELACIÓN CON EL ACTUAL NOVIO DE BORGHI
Ángel de Brito: -A Sandra la debe conocer de toda la vida porque es un tipo de los medios... ¿Naza? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Nazarena Vélez: (risa) -No era un buen momento mío. Estaba muy confundida.
Ángel: -¿Tuviste un desliz? ¿Y? ¿Qué tal?
Nazarena: -Estaba muy confundida. No me porté bien.
Ángel: -¿Te fuiste con otro?
Nazarena: -Sí. Fue ese verano raro que me buscaban por Santa Clara del Mar.
Ángel: -Fue el verano de Leonas con Carmen Barbieri.
Yanina Latorre: -¿Terminó todo mal?
Nazarena: -No, pero yo no me porté bien. Medio que, si me ve, se cruza de vereda.
