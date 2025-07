Fernanda Iglesias contó en Puro Show que Sandra Borghi se separó tras 14 años en pareja con Fernando Casanello.

“Hace poco festejó sus 50 años a todo trapo, él no fue al cumpleaños, pero sí fue la hija de él“, contó la panelista.

Entonces, sumó información: “Fue muy emotivo porque cuando ella habló frente a sus invitados la nena lloraba... la decisión fue de ella porque se dio cuenta que hubo un desencuentro en la pareja, un desgaste, fueron 14 años, es bastante”.

“Y a ella le costó mucho tomar la decisión porque ella pensaba que era su hombre para toda la vida. Sandra es buena mina, es buena periodista, se está bancando también ahora la separación con mucha interesa, anoche fueron a cenar con todos los chicos afuera”, sentenció la periodista.

EL DISCURSO DE SANDRA BORGHI EN SU CUMPLEAÑOS SOBRE SU SEPARACIÓN

Sandra Borghi celebró sus 50 años separada de su pareja y leyó frente a sus invitados un discurso sobre cómo decidió encarar su vida: “Ahora voy por la otra mitad de la vida, por el otro 50 y sé muy bien lo que quiero, pero también sé lo que ya no quiero”.

“Y por eso quiero compartir con todos ustedes lo que ya no quiero en la vida: ya no digo lo que quiero hacer, lo hago. Ya no busco excusas para avanzar, avanzo aunque me equivoque. Ya no voy donde no quiero estar. Ya no vivo pendiente de lo que dirán los demás”, dijo la conductora.

Entre otras cosas, Sandra expresó en su festejo: “Ya no insisto donde no es o donde no hay con quién. Ya no me quedo sentada si quiero bailar, bailo. Ya no dejo para después de la vida. Ya no es lo que quiero hacer hoy. Ya no digo que me quiero cuidar. Me cuido y listo. Ya no abandono por miedo, voy al frente”.

