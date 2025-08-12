Este martes, se conoció al nuevo amor de Sandra Borghi, la periodista de Mediodía Noticias que hace menos de un mes anunció su separación de Fernando Casanello tras 14 años en pareja. “Desde mayo tenemos este dato”, adelantaron sobre la relación de la comunicadora y el empresario Marcelo González.

En LAM, Ángel de Brito reveló que el romance se descubrió en una reunión que organizó Marcelo González en un evento que hizo organizar en un campo de Pehuajó.

“Ella fue la cena de este empresario donde había muchos periodistas y llamó la atención por la familiaridad que tenía con el niño de él”, señaló De Brito.

Sandra Borghi y Marcelo González (Fotos: Instagram @sandraborghi y captura América TV)

“Antes, salía con Viviana Saccone pero se tiroteaba con una vedette que vivía afuera”, agregó Pepe Ochoa sobre González.

“Él es socio de Abel Pintos, y accionista de CNN Radio, y salió con Mora Godoy y, dicen, que con Viviana Canosa también”, señaló por su parte Ángel, que quedó sin palabras cuando Nazarena Vélez confesó que fue pareja del empresario.

QUÉ DIJO SANDRA BORGHI SOBRE SU SEPARACIÓN DE FERNANDO CASANELLO TRAS 14 AÑOS JUNTOS

El pasado 17 de julio, Sandra Borghi confirmó públicamente su separación de Fernando Casanello, abogado con quien mantuvo una relación de 14 años y tiene una hija en común, Juana, de siete años. La periodista decidió abrir su corazón y dar detalles sobre el proceso que atravesó junto a su expareja.

“Estoy triste, lo estamos todos. Es una situación que yo pensaba que no iba a ocurrir, pero las cosas de la vida… Hay situaciones que uno no puede manejar”, expresó la conductora, visiblemente emocionada. Borghi explicó que la decisión se tomó de manera conjunta, tras un extenso período de reflexión.

Sandra Borghi y Fernando Casanello. (Fuente: Instagram / sandraborghiok)

“Estamos todos atravesados por esto, pero sabiendo que es lo mejor para Fer, para mí, para los chicos, para todos. Convencidos de que tardamos mucho en tomar esta decisión, ya que no se toma de la noche a la mañana, y menos cuando hay chicos pequeños, grandes, una familia ensamblada, nuestros padres… Es una familia donde todos estamos involucrados”, agregó.

La periodista también dejó en claro que no hubo conflictos ni terceros en discordia: “No tengo nada que esconder. Nos separamos con mucha tristeza y dolor, pero no hay escándalo, no hay ruido, no hay terceros. Hay una decisión de fondo, muy charlada, de mucho tiempo”.

