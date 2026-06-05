La muerte de Carlos “Indio” Solari conmocionó este viernes al mundo de la música argentina. Mientras familiares, amigos y fanáticos intentan procesar la noticia, comenzaron a conocerse los primeros detalles de la investigación judicial que busca establecer oficialmente las causas de su fallecimiento.

Durante la emisión de Puro Show (eltrece), se leyó el parte emitido por la Fiscalía General de Morón, documento que aporta precisiones sobre cómo fue hallado el músico en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

Según la información difundida, las autoridades tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 8.30 de la mañana. El informe señala que el cantante fue encontrado sin vida dentro de su domicilio y que la primera intervención estuvo a cargo del servicio de emergencia médica privada, convocado tras el hallazgo realizado por su cuidadora.

La última aparición del Indio Solari Por: Captura

Cómo encontraron al Indio Solari en su casa

De acuerdo con el parte oficial, la cuidadora llegó a la vivienda cerca de las 8 de la mañana, horario en el que comenzaba habitualmente sus tareas. Fue entonces cuando encontró al músico sin signos vitales.

El documento agrega que el cuerpo estaba en las cercanías de una pileta interna ubicada dentro de la propiedad.

Tras el llamado de emergencia, intervino el personal médico privado y posteriormente se dio aviso a la Justicia para iniciar las actuaciones correspondientes.

La decisión de la Justicia y la autopsia

Una vez notificada la situación, tomó intervención la Fiscalía descentralizada N°2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón.

Según el informe difundido en televisión, el fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y ordenó la convocatoria de peritos de la Policía Científica bonaerense para realizar las tareas de rigor.

Además, dispuso la realización de una autopsia médico-legal con el objetivo de determinar de manera precisa las causas de la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El Indio Solari y su familia Por: Captura Web

Qué se sabe hasta el momento

Hasta ahora, las autoridades no brindaron información concluyente sobre el motivo del fallecimiento. El propio parte señala que los investigadores continúan trabajando en el domicilio y que, por el momento, no existen otros datos certeros para comunicar.

La noticia generó una enorme repercusión en todo el país y miles de fanáticos comenzaron a expresar su dolor en redes sociales, mientras esperan novedades sobre los homenajes y despedidas que podrían organizarse en las próximas horas.

La investigación seguirá avanzando durante las próximas horas, a la espera de los resultados de las pericias y de la autopsia ordenada por la Justicia, que serán claves para esclarecer las circunstancias de la muerte de una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.