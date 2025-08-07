Este jueves, la emisión de “LAM” comenzó pasadas las 20 horas por América TV, pero con una ausencia que sorprendió a los televidentes: Ángel de Brito no estaba en el estudio. El clásico saludo del conductor no se escuchó y, en su lugar, Nazarena Vélez tomó la posta en la conducción.

Horas antes, De Brito había explicado el motivo en sus redes sociales. A través de su perfil en X, publicó: “Me tomé el día en Bondi y LAM”, sin dar más detalles sobre su ausencia.

🚨 ¿Se termina “LAM”? La respuesta que preocupó a los fans

Ángel de Brito. Captura: Instagram @angeldebritooki

La inquietud creció cuando, en su cuenta de Instagram, el periodista respondió a un seguidor que le preguntó si el programa tenía futuro: “No”, contestó de forma tajante. La declaración, realizada en su clásica sección de interacciones #angelresponde, dejó en shock a muchos de sus seguidores.

Aunque Ángel de Brito no precisó si se trata del final definitivo de “LAM” o de una pausa temporal, la contundencia de su respuesta desató especulaciones sobre el futuro del ciclo de espectáculos.

Por ahora, el programa sigue al aire y con el mismo horario en la pantalla de América TV, pero la incógnita sobre su continuidad está más latente que nunca.