Una vez más, Yanina Latorre y Viviana Colmenero dirimieron sus diferencias al aire en LAM (el programa que conduce Ángel de Brito por América) y protagonizaron un fuerte cruce frente al resto de sus compañeras.

Así fue el picante ida y vuelta:

Foto: Captura (América)

Viviana: -Me cansa eso. Hace 22 años yo gané un Gran Hermano siendo mujer.

Yanina: -¿Qué tiene?

Viviana: “Me cansa eso. Hace 22 años yo gané un Gran Hermano siendo mujer”.

V: -No, no, ¿qué tiene? No. Respeto, porque es el reality más importante de la tele. Yo solté.

Y: -Pero, ¿vos te pensás que yo voy a respetar intelectualmente a alguien porque ganó un Gran Hermano?

V: -Yo solté. Como dicen, ‘soltá, tu Gran Hermano ya pasó’.

Y: -Pero vos lo dijiste, vos lo recordás. A mí me chupa un huevo lo que ganaste. Acá, estamos laburando el primero de mayo. Hoy laburé desde que me levanté. ¿Por qué venís a pelearnos?

Yanina: “Pero, ¿vos te pensás que yo voy a respetar intelectualmente a alguien porque ganó un Gran Hermano?”.

V: -Mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, estoy perfecta. Y estoy acá y amo estar acá, lo amo. Yo le hablo al público, a mí me interesa la gente. Pero pará, ¿vos creés que te respetemos por algo que pasó hace 20 años? Estoy acá y no me siento menos que todas ustedes.

¡Qué momento!

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE HABLÓ DEL FUTURO DE TINI STOESSEL TRAS REPROGRAMARSE SUS SHOWS

Luego de que Tini Stoessel tuviera que suspender uno de los cinco shows que tiene programados dar en el Club Hurlingham por cuestiones climáticas, Yanina Latorre sorprendió al hablar de los futuros proyectos de la cantante.

“Tini necesitaba, como cierre de este proceso, que es un disco que estuvo ocho meses grabando -este último que largó, que puede gustar o no gustar- sentarse con la gente que la quiere, que son sus fans más allegados, cantarlo, largarlo y hablar. Lo quería hacer a cielo abierto porque ella necesita cantar a cielo abierto”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“Y querían poner un arco de triunfo (que le montaron en el lugar), y que se vea de todos lados, porque ella está como cerrando una etapa. Entonces, la simbología era pasar por abajo del arco, avanzando un casillero y dejando esto atrás”, agregó, dejando en claro que esta información se la dio el papá de Tini, Alejandro Stoessel, en una conversación que mantuvieron.

Más tarde, Yanina aseguró que la artista se alejará de los escenarios por un tiempo: “No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas de shows, y se va a México a grabar una serie. No es con Lali Espósito como se dijo”.

“Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas de shows, y se va a México a grabar una serie. No es con Lali Espósito como se dijo”.

“En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Va a ser un protagónico que hace mucho que no trabaja como actriz. Va a ser un papel protagónico y es para adultos. Y el año que viene larga un nuevo disco. Empieza el tour 2025 con River, con todos los estadios y gira mundial. Y va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ya necesitó parar”.