El martes por la tarde se llevó a cabo la presentación de la obra de Mamma Mía! en la que varios famosos circularon por la alfombra roja luciendo sus outfits más top, aunque a Celeste Muriega no le gustó para nada el de Rocío Oliva y se lo hizo saber en La jaula de la moda.

En el ciclo que regresó al aire por Ciudad Magazine de lunes a viernes a las 19, El Pollo Álvarez presentó a varios integrantes de la farándula vernácula, e hizo hincapié en el sobrio look de Rocío Oliva que obtuvo votación negativa de casi todo el staff del programa.

Rocío Oliva en el estreno de Mamma Mia (Foto: Movilpress).

“Tribunales, Palacio de Justicia”, opinó en primer lugar Fabián Medina Flores, para quien Oliva parecía una “abogada”. “Falta el folio y la carpeta. Es una asistente de Ana Rosenfeld”, agregó el asesor de moda. “Cuando vos haces un evento así, ¿te mandan la invitación? ¿Te dicen qué te tenés que poner o no?”, quiso saber el Pollo.

Leé más:

QUÉ DIJO CELESTE MURIEGA SOBRE EL LOOK DE ROCÍO OLIVA EN UN EVENTO

El siguiente en emitir su opinión fue Cristian Sancho. “Yo creo que esta es una chica que ahora está trabajando, que está trabajando de periodista y que quizás saliendo del canal no tenía frío. Hacía frío anoche. Pienso en la psicología, no en la moda. Pienso en el frío, no en la moda”, especificó el modelo.

“Pero la moda duele un poco también”, acotó Celeste Muriega, su flamante esposa. “Un poquito a veces estás un poco incómodo, pero te la tenés que bancar para estar óptimo para la circunstancia”, agregó la bailarina.

Celeste Muriega sorprendió al confesar cómo fueron sus días en Dubai junto a Maradona: “Tuve una riña con Rocío Oliva cuando la conocí”

“Me llamó la atención de Rocío, que es una chica muy viajada y que sabe vestirse muy bien pero en esta ocasión yo creo que la pifió”, agregó Celeste, que ha pasado temporadas con Rocío en Qatar cuando era pareja de la ex mano derecha de Diego Maradona, Alejo Clérici.

“De hecho, me fijé y dice ‘elegante’ la tarjeta. Yo le hubiera agregado, aunque sea, un stiletto”, agregó la bailarina que en alguna ocasión contó que tuvo una “rencilla” con Oliva. “Cuando la conocí, tuve una especie de riña. La primera impresión fue como rara, porque prendí la tele y vi que estaba hablando mal de Alejo. Entonces ahí salté con los tapones de punta”, dijo.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.