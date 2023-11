El 7 de diciembre Christian Sancho y Celeste Muriega darán el “sí” tras dos años de noviazgo, y la pareja visitó Socios del espectáculo donde dieron detalles del evento que reunirá a las familias de ambos, con una importante excepción: Camille, la hija del modelo, no asistirá.

“Es chiquita mi familia. Mamá, papá y mi hermano que está llegando mañana de Noruega con mi sobrina. No tengo más familia”, contó Christian, en tanto que Celeste contó que, al haber perdido a su papá hace poco tiempo, tiene a su madre, a su hermana, a su cuñado y a su sobrina.

(Foto: Instagram / chrissanchook, calu.sancho)

El gran interrogante surgió cuando Adrián Pallares le preguntó al modelo y actor si sus hijos, Camille, fruto de su relación con Valeria Britos, y Gael, que tuvo con Vanesa Schual, estarían presentes en la boda.

CHRISTIAN SANCHO CONTÓ POR QUÉ SU HIJA CAMILLE NO ASISTIRÁ A SU CASAMIENTO CON CELESTE MURIEGA

Si bien no mencionó a Gael (13), Christian reveló que Camille (22), que vive en España desde hace un tiempo, no será parte de la celebración, y explicó los motivos por los que ella decidió no asistir.

“Mi hija está en España. Ella está en proceso de exámenes. Estudia Ingeniería Química y ésta es la época, diciembre, en que rinde todos los exámenes. Le está yendo muy bien y entendí que si ella tiene un objetivo no tenía que ser tan egoísta de pretender que venga a mi boda”, señaló el actor.

Christian y Camille Sancho. Foto: web

“Le ofrecí mandarle el pasaje y todo, y entendí también que tiene una prioridad, un objetivo, y tiene un sueño, que es recibirse en poco tiempo. Así que, gracias a Dios, le está yendo muy bien y entendí eso”, cerró Sancho.

