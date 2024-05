Antonella Moyano, la hija de Noelia “La gata” Martínez, que este lunes ingresó a la casa de Gran Hermano a apoyar a Emma Vich en su semana más difícil contó cómo es realmente la relación entre su mamá y el estilista y cómo es su estrategia para neutralizar a Furia.

Todo comenzó cuando Carlos Monti se mostró sorprendido en Entrometidos porque el WhatsApp de “La gata” estaba activo, y al llamar descubrió que su hija lo tenía activo para ocuparse de sus contrataciones y asuntos personales.

La Gata Noelia en Gran Hermano 2023. Foto: Instagram (@granhermanoar)

“Yo creo que debe estar re contenta porque estaba esperando ir a abrazarlo a Emma. Todos los días acá en mi casa, 24 horas, está prendido el tele viendo Gran Hermano desde que Emma entró. Antes ella no lo veía. (…) Fue como muy emocionante verlos a los dos juntos ahí adentro”, contó la joven.

Asimismo, Noelia le explicó a Monti que “Emma era amigo de su hermano más grande”. “Se hicieron muy amigos con mi mamá. Y bueno, Emma contó en Gran Hermano que no se llevaba muy bien con sus padres. Cuando era chico, Emma andaba un poco de casa en casa de sus amigos hasta que conoció a mi mamá”, agregó.

CUÁL ES LA VERDADERA RELACIÓN ENTRE NOELIA “LA GATA” MARTÍNEZ Y EMMA DE GRAN HERMANO

“Estuvo viviendo en mi casa, se fue de vacaciones con nosotros… Y como que mi mamá lo adoptó como si fuera un hijo. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, si Emma necesita algo o lo que fuere, siempre la llama mi mamá”, explicó Antonella.

“¿Y si tu vieja tiene que enfrentarse a Furia que a Emma lo odia y quiere sacarlo de la casa este fin de semana?”, quiso saber Monti. “Yo lo charlé con ella (…) y dice que si (Furia) lo ataca en frente de ella, obviamente lo va a defender porque hay cosas que no dan en este sentido”, explicó Antonella.

“Nosotros con mi mamá bancamos mucho Furia porque ella lo apoyó mucho a Emma en el momento en que estaba mal. No nos esperamos esto que, por Mauro o no sé qué le pasó a ella, empieza a atacar a Emma que no le hizo nada”, agregó la hija de La gata, que contó cuál sería el punto de inflexión de su mamá.

Emmanuel de Gran Hermano. Foto: Web

“Su enojo era que Emma toda su vida luchó para estar en Gran Hermano. De hecho, mi mamá contó que una vez, creo que en el año 2006, Emma hizo un casting y mi mamá le dio una valija, le dio plata para que se vaya y un teléfono para que se vaya”, señaló la joven, que más tarde aseguró que Noelia “va en rol de madre, más que en rol de amiga”.

